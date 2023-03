„Palo Neruda (spoluzakladatel Oktagon MMA – pozn. red.) říkal, že je to otázka na Karlose a ten zase říkal, že je to otázka na mě. Tak já musím potvrdit, že dávám zelenou a ten zápas chci a beru ho. Uvidíme, jak z toho případně Karlos vykličuje, nebo ne?" nechal se slyšet Végh v pořadu Round Zero před turnajem v Ostravě.

Sedmatřicetiletý Végh naposledy zápasil v kleci právě v roce 2019, kdy porazil právě Vémolu. Od té doby nespočetkrát ubezpečoval, že pakliže se má vrátit, tak jako jediný smyslu mu dává odveta s Terminátorem. „V minulosti jsem říkal, že žádný jiný zápas mě nezajímá. Jen s Karlosem. Já už nepotřebuju nic dokazovat. Dosáhl jsem toho, co jsem chtěl. S kariérou jsem spokojený. Odveta s Karlosem by byla zajímavá především byznysově," řekl Végh pro Sport.cz.

A jak sám říká, motivaci vidí především v penězích. „Můžu říct, že za těch 30 let, co ten sport dělám, tak nikdy nepřišla taková suma, kterou by si člověk zasloužil. Trénuje celý život a podřizuje tomu vše. Teď bych měl zápas, za který bych si mohl poprvé v životě něco vydělat. To by byla hezká tečka," zhodnotil rodák z Dunajské Stredy.