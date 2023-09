„Zdá se mi to? Co to sakra je?“ nemohl uvěřit Strickland, jenž uspěl u všech bodových sudích poměrem 49:46. „Ani za milion let by mě nikdy nenapadlo, že se mi povede něco takového. „Izzy“ porazil většinu mých přátel, a dokonce i já jsem o sobě občas pochyboval. Ale odpracoval jsem to! Každý den toho MMA bohům tolik odevzdávám a je to poprvé v kariéře, co nemám slov. Mám sakra problém, abych vůbec udržel slzy,“ zářil americký svéráz, který tentokráte svůj ostrý slovník mírnil.