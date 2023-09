ADESANYA vs STRICKLAND! #UFC293 is LIVE SATURDAY on ESPN+ PPV! pic.twitter.com/XzwTHCVdcC

Američan je znám svou drzou osobností. Není to přitom dávno, co například projevil touhu v kleci někoho zabít. Pozornosti rovněž neuniklo vyjádření krátce po vypuknutí ruské vojenské invaze na Ukrajinu, kterou rodák z Kalifornie okomentoval následovně: „Ukrajina by měla pokleknout a stát se Ruskem“. Šokoval také sexistický komentáři během červencového galavečeru. Nadcházející soupeř Adesanya má proto toto chování jednoduché vysvětlení.

„S tímhle chlapem jsem se několikrát potkal v zákulisí, ale byl vždy zticha. Rád se předvádí před lidmi, ale pak, když na člověka narazí, tak nic neříká. Ne nadarmo se jeho fanoušci těší na tiskovou konferenci, protože je to pro Seana nejzábavnější část boje. V kleci to bude něco jiného,“ nechal se slyšet šampion.

Do bojiště se žene s jasným plánem. „Chci ho knokautovat. A já ho knokautuji! Není to žádné ego, nebo něco podobného. Je to jen jedna plus jedna rovná se dvě. Z toho vychází, že ho knokautuji, jak jednoduché,“ nastínil možnou koncovku zápasu. A pokud se Nigerijci povede titul uhájit, nadcházející plány směřují i mimo klec. „Jsou větší sny než zápasit. Není to jen o pásech nebo penězích. Plním i vedlejší mise a odemykám další úspěchy,“ říká tajemně rodák z nigerijského Lagosu.