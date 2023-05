Čtyřiatřicetiletý Barberena je mezi elitou od roku 2014 a ve slavné UFC má momentálně za sebou sedmnáct duelů s bilancí 9 výher a 8 porážek. Nastoupil však proti řadě zvučných jmen. Například proti současnému šampionovi veltrové divize Leonu Edwardsovi či bývalým prozatímním králi divize do 77 kilogramů Colbym Covingtonovi. Na jeho pěsti například nestačil legendární Robbie Lawler.

Kvůli zraněné ruce byl naposledy nucen zrušit souboj s s Rusem Abusupijanem Magomedovem. Horní končetina je ale nyní v pořádku, vše se obešlo bez operace. „Ruka je dobrá, už boxuji. Vypadá to dobře," podělil se Muradov v polovině dubna o stav poraněné končetiny. Zároveň neskrýval možnost, že by se do klece mohl vrátit právě na turnaji v Londýně. A stalo se.