Muradov musel na konci února kvůli zraněné ruce zrušit boj s Rusem Abusupijanem Magomedovem, nyní už je ale zpět v tréninkovém procesu. „Už boxuji. Ruka je dobrá, jen ještě trochu oteklá. Týden zpátky jsem dostal poslední injekci. Vypadá to dobře," má radost uzbecký bojovník, jenž se tradičně připravuje v českých podmínkách v pražském Monster Gymu.

„Cítím se dobře hlavně mentálně. Chci zápasit a vyhrát. Jsem hladový. Všechny ostatní věci jsem dal stranou, u nás v Uzbekistánu mám totiž hodně aktivit. Teď jsem tady v Česku, abych se připravil, vyhrál další zápas a vybojoval novou smlouvu," přeje si Muradov, jenž má v hlavě i možný termín návratu do klece. „Ptáčkové štěbetají, že bude turnaj v Londýně, takže snad tam," upřesnil. Podle nejnovějších informací to vypadá, že UFC zavítá do Anglie v červenci.

Terminátor je zpět! Karlos Vémola si oddechl, porazil Al Matavaa. Jaká ho doma čeká odměna?Video : Sport.cz

Radostných zpráv je ale hned několik. Například prodloužení smlouvy s nejslavnější bojovou organizací, kde má Muradov zatím za sebou pět zápasů s bilancí tří výher a dvou porážek. „Prodloužili mi smlouvu na rok. Když má totiž člověk zranění, tak to mohou prodloužit, jak oni chtějí," upřesňuje rodák z uzbecké Bukhary.

V přípravě mu nikterak nepřekáží ani stále trvající muslimský svátek ramadán. Kromě jídla a pití se až do západu slunce nesmí provozovat sexuální aktivity, kouřit či žvýkat. „Je to všechno o hlavě. Trénuji dvakrát denně, jen je pak horší udělat váhu. Není to jednoduché. Každopádně to ze mě dělá lepšího člověka. Je to zkouška, kterou zvládnu a jdu dál," prozradil třiatřicetiletý Muradov, pro kterého se nejedná o první zkušenost s měsícem půstu.

V Česku si na kvalitní tréninkové parťáky stěžovat nemůže. V přípravě si například navzájem pomáhají s Karlosem Vémolou, jehož návrat do klece po dlouhých devíti měsících sledoval na vlastní oči z Liberecké Home Credit Areny. „Karlos není takový jako předtím. Ale určitě zase bude. Potřebuje motivaci. Má rád tlak a výzvy," líčí svůj pohled na českého Terminátora. Na turnaji Oktagon 41 málem správně odhadl výsledek zmíněného zápasu proti Al Matavaovi.