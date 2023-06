Šílený knokaut šokoval fanoušky. Místo ovací na hvězdu bučeli

Nečekaný knokaut. Slavný irský bojovník Conor McGregor šokoval fanoušky. Nevyhrál žádný důležitý zápas, do ringu či oktagonu k souboji už pár let nevlezl. K zemi však místo toho poslal direktem maskota klubu Miami Heat, to vše během přestávky finále NBA. Bezvládného maskota se snažili pořadatelé odtáhnout z palubovky, fanoušci bučeli nespokojeností. Tohle totiž McGregor pořádně přehnal, i kdyby šlo jen o reklamní marketingový tah.

Foto: Lynne Sladky, ČTK/AP Bojovník MMA Conor McGregor poslal maskota klubu Miami Heat Burnieho nemilosrdně na palubovku.

Článek Slavný Ir byl pozván jako hvězdný host na finále nejslavnější basketbalové ligy světa. O přestávce se dostal na palubovku, kde propagoval kryoterapeutický sprej proti bolesti. V tu chvíli k němu ale přišel maskot domácího Miami „Burnie" ve zlatých boxerských rukavicích. A začaly se dít věci. Tvrďák totiž poslal tvrdým direktem maskota k zemi, pak navíc ležícímu „Burniemu" přidal ještě jeden zásah. Fanoušci zírali s otevřenou pusou, místo ovací spíš nespokojeně bučeli. Pořadatelé spěchali maskota odtáhnout mimo a McGregor u toho asistoval. Jako šílený stříkal sprejem směrem ke své bezvládné oběti. Ani na internetu bojovník známý jako The Notorious moc kladných bodů nezískal, vyčítají mu hlavně ránu, kterou uštědřil ležícímu maskotovi. Ten byl podle některých zpráv převezen do nemocnice. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Irský bojovník se má v profesionálním souboji ukázat během roku 2023, termín ale ještě není přesně stanovený. Foto: Lynne Sladky, ČTK/AP Maskota klubu Miami Heat Burnieho museli po knokautu pořadatelé odtáhnout z palubovky. MMA Fanoušek Slavie se jde bít do klece: Neřeším, proti komu stojím. Kauza s tetováním? Uzavřené téma