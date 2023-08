Hned první minuty jednoznačně ukázaly, že to tak jednoduché nebude. Rodák z Nových Zámků oslňoval chladnokrevným výkonem, kterým celá tři kola poměrně jednoduše eliminoval soupeřovu největší zbraň v podobě nebezpečného postoje. Bahamondes se naopak drtivou většinu času trápil, nebyl to jeho den. Příliš mu nepomáhala ani značná výšková převaha, se kterou se rival vypořádal s bravurou... A když bylo zrovna potřeba, tak Klein předvedl i jednoduché přenesení boje na zem, čímž získával další důležité body.

Z pohledu slovenského bojovníka to byl na první pohled až nečekaně suverénní výkon, kterým rovněž překvapoval diváky v nabité hokejové aréně, kde své soutěžní utkání hraje tým Nashville Predators. Nebezpečného soka za celých patnáct minut nepustil do výraznějšího nebezpečí, sám mu naopak více než kvalitě odpovídal a již v prvním kole prolil první krev. Také zbytek minut boje působil maximálně efektivně, svěže i pečlivě. Bylo tedy jasné, že pokud v závěru nepřijde nějaký zázračný úder, bude Slovensko slavit...

Lepší výkon, značné poškození i výraznější touha zvítězit. To vše Kleinovi hrálo do karet a výsledkem byla jednomyslná bodová výhra (30-27 a 2x 29-28) a zřejmě doposud nejcennější skalp v UFC. „Soupeř byl velice tvrdý. Zároveň to byl první protivník, který byl mladší než já," usmála se slovenská mašina během pozápasového rozhovoru. „Jsem hrozně šťastný, protože jsem se připravoval opravdu tvrdě a dnes jsem to mohl předvést. A že jsem to neukončil? To mi nevadí. V hlavě jsem věděl, že vyhraju na body," sdělil Klein.