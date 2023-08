Vémolova výhra nad Argentincem Alsinou nepřinesla tradičně dominantní výkon, nýbrž pořádně urputnou práci, při které se Terminátor natrápil „až" k bodovému vítězství. I když bylo jednoznačné, po zápase chyby neskrýval ani sám osmatřicetiletý fighter. „Zápas jsem sledoval a je to to, co říkám celou dobu. Karlos je výborný produkt. Je výbornej před i po zápase. Samotné duely ale jsou pořád stejné, až teď si toho lidi začínají všímat," tvrdí legendární Ondruš, který kariéru MMA bojovníka zabalil před pěti lety.

„Trochu to podcenil. Jak soupeře hodil, tak si nebyl tak sebejistý, jako vždycky. Alsina ho dokonce jednou přetočil," všiml si v současné době promotér organizace I Am Fighter. „Karlose se to možná snažil ukončit až moc rychle. Nebo že by Alsina byl až tak dobrej? Těžko říct. Myslím si, že to podcenil v tom, že Alsinovi nechal moc prostoru hrát jeho hru," rozebírá průběh boje Ondruš.

Dnes to nebyl on, hodnotí výkon Karlose Vémoly jeho příští soupeř Pavol LangerVideo : Sport.cz

Diváci na nepříliš atraktivní souboj reagovali po svém. Řada z nich začala bučet a pískat, dokonce i během závěrečného vyhlašování. „Tohle si Karlos nezaslouží, jako fighter určitě ne. To jsou ale fanoušci. Já to znám taky, na mě rovněž bučeli, když jsem šel s Kinclem. Je to dnešní doba, fanoušci nemají absolutně žádný respekt. Ať je Karlos jakýkoliv, tak udělal pro české MMA obrovskou práci," připomíná Vémolovy úspěchy.

Terminátora již začátkem října čeká titulová obhajoba pásu šampiona polotěžké váhy organizace Oktagon MMA. Bude to ale podobný výkon na slovenského hromotluka Pavola Langera stačit? „Myslím si, že to stačit nebude. Neříkám, že ten výkon bude úplně stejnej, ale trochu si myslím, že mu ten zápas ani nesedl. Můj tip je, že Langera porazí a upřímně mu to i přeju. Musí si ale trochu víc sáhnout na dno," říká bývalý kickboxerský šampion.

Karlos Vémola urval výhru. Fanoušci asi čekali víc, chyby tam byly, tohle na Langera stačit nebude, uvědomuje siVideo : Sport.cz, Oktagon TV

Pakliže to skutečně půjde podle plánů, měl by být říjnový duel pro Vémolu předposlední v kariéře. Jak totiž sám před zápasem na Štvanici avizoval, už ho čekají jen tři duely (včetně Alsiny), přičemž tím posledním by měla být odveta Zápasu století s Attilou Véghem, ke které ale s největší pravděpodobností dojde až v příštím roce.