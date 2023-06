Odlet ve středu hodinu po poledni směr Londýn a následně přesun do dějiště turnaje UFC on ESPN 47, který vypukne již 17. června. Výprava kolem české bojovnice také nyní nezanevřela na osvědčené pořádky a do Spojených států odletěla s velkým časovým předstihem. Tentokráte tým doplnil i mentální kouč Marian Jelínek, který svěřenkyni požene do zápasu s čistou hlavou. „V tomhle ohledu jsme se ještě trochu pojistili," usmívá se uznávaný kouč Reinders.

Jak je Tereza připravená do zápasu?

Myslím si, že skvěle. Trénuje kontinuálně, piluje své přednosti a zlepšuje se i ve slabších stránkách. Hlavně si myslím, že tentokráte je skvěle připravená po mentální stránce. V minulém zápasu, kdy prohrála, se na ní nepodepsalo to, že by nebyla připravená, ale spíš mentální nastavení. Tlak a stres. V tomhle ohledu to bude v nadcházejícím duelu obrovský rozdíl. Navíc se s tím pojí ještě jedna věc...

Povídejte.

Letí s námi i Terezin mentální kouč Marian Jelínek. V tomhle ohledu jsme se ještě trochu pojistili.

První porážka mezi profesionály jí tedy může paradoxně i pomoct?

Je to sice trochu klišé, ale zároveň pravdivé. Porážka člověka donutí trochu víc pracovat na slabších stránkách a přiměje ho jít víc do hloubky. Roli zde hraje i zkušenost, která je nepřenositelná. To, že se dostanete na vrchol v takhle mladém věku a najednou je na vás upřena pozornost z celého světa, by většina lidí nedala. Semele to i mnohem zkušenější zápasnice, natož 21letou holku. Věřím, že to Terezu udělalo ještě silnější.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený André Reinders (@andre.reinders)

Od posledního zápasu je to víc než půl roku. Připadá vám, že se Tereza v něčem změnila?

Určitě. Každý zápas v tomhle sportu člověka posune. I díky tomu se získané zkušenosti měří počtem zápasů. Terezu posunula právě i ta negativní zkušenost z porážky. Měla možnost okusit prostředí UFC turnaje a to všechno ji určitě posílilo a ukázalo nějaký směr, jakým se vydat a na čem pracovat. Věřím, že je zase o kousek lepší bojovnice, než byla předtím.

Nyní vás čeká v pořadí již šestá brazilská protivnice. Jaké je tam srovnání s Natalií Silvaovou, proti které Bledá neuspěla během premiéry v UFC?

Teď máme Gabriellu Fernandesovou, která je podle mě tvrdší, ale pomalejší. Silvaová byla extrémně dobrá v tom, že byla neuvěřitelně rychlá. Měla základy z taekwonda, k tomu rychlé ruce i nohy. Fernandesová je takový opak, což by Tereze mohlo sedět. Hlavně je potřeba připomenout, že Tereza v minulém duelu soupeřku v prvním kole málem ukončila. Chybělo opravdu málo, aby dotáhla submisi.

Vypadá to na komplexní protivnici, souhlasíte?

Fernandesová je postojářka, ale i na zemi umí. Myslím si, že na zemi by Tereza měla být lepší. Co se týče postoje, tak soupeřka je obrácený guard a má tvrdé kopy. Musíme si to pohlídat. Věřím tomu, že jsme na to dobře připraveni a Tereza ji ukončí před limitem.

Když jste řešili soupeřku, kterou nakonec bude právě Fernandesová, byla tam ze strany UFC i jiná varianta?

Nabídli nám čistě tuhle bojovnici a neváhali jsme. Nebyla tam žádná mezi nabídka. Navíc nejsme v pozici, abychom si mohli vybírat.

Cítíte nyní na sebe tlak? Když to v prvním duelu nevyšlo...

Určitě ne. Nic takového si nepřipouštíme. Soustředíme se čistě na to, aby Tereza podala co nejlepší výkon a vyhrála.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tereza Bledá (@bleda_tereza)

K duelu dojde na turnaji ve Vegas, kam letíte již potřetí za sebou. Je to jedna z výhod?

Každopádně. Známe prostředí a už víme, jak to všechno bude probíhat. Jak jsem řekl, ta zkušenost je nepřenositelná a v uvozovkách každý start v nové organizaci je nějakým způsobem stres. Člověk nezná ty procesy, kteří se dějí před a během zápasu. Teď už všechno víme, hlavně Tereza. O to menší stres na ní bude.

Znovu byste měli být v rámci úvodních zápasů turnaje. Vyhovuje vám to?

V zásadě je to jedno. Je tu ale jedna věc, která minule hrála roli. Byl tam zvláštní čas turnaje, protože jsme začínali v 10 hodin dopoledne lasvegaského času. Pro nás je to velký nezvyk. Samozřejmě tam létáme dřív, abychom se přizpůsobili a zvykli na tamní podmínky, ale přesto to bylo neobvyklé a trochu nás to zaskočilo. Dozvěděli jsme se to až po příletu.

Jak jste řekl, letíte více než týden do zápasu. Co se bude během následujících dnů dít?

Let máme naplánovaný tak, abychom přiletěli večer jejich času. Ubytujeme se a půjdeme spát. Už se začneme adaptovat na tamní podmínky, aby si zvyklo i tělo. Postupně začneme ladit taktiku a techniku směrem k zápasu a rovněž udržovat váhu, protože člověk tam toho stejně už moc nevymyslí.

Jak to máte vy osobně s cestováním na turnaje svých svěřenců? Už jste byl v Americe, Rusku a podobně. Máte nějakou oblíbenou destinaci?