Příkladem může být i událost z loňského září, kdy byl Američan obviněn z domácího násilí. Bylo tomu krátce poté, co byl rodák z Rochesteru uveden do síně slávy UFC za nezapomenutelnou bitvu s Gustafssonem.

Policii přitom zavolala zápasníkova snoubenka a rázem začalo být veselo. Strážníci se bleskově dostavili na místo čínu, Jonese vzali do pout a hlavou opřeli o kapotu auta. To ale nebylo zdaleka vše. Podnapilý Američan si na adresu strážníků neodpustil několik štiplavých poznámek.

„To je tak ponižující. Dnes jsem byl uveden do Síně slávy a vy mě zatknete za to, že jsem šel po ulici. Nesnáším vás!" rozčiloval se Jones. „Dovolíte si mě zatknout během mé velké noci jen kvůli tomu, že jsem velký a černý. Černý muž nemůže pít? Co jsem udělal? Držte mě, ubližte mi a zabte mě," pokračoval drze.