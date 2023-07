Oba si nic nedarovali. Za kratší konec provazu ale z počátku tahal právě český bojovník, kterému záhy přesně na břiše přistál nekompromisní kop. Vyražený dech. Lengál dal na sobě bolestivý okamžik znát, Scheck naopak lačnil po rychlém ukončení. „Občas se to tak stane. Někdo vás nakopne, nemůžete dýchat, ale nesmíte to na sobě dát znát. Měl jsem co dělat, abych to rozdýchal. Chvíli mi to trvalo," přiznává těžké chvíle.