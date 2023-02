Ačkoli Hošek bezprostředně po duelu zuřil a měl v sobě vztek, paradoxně během následujících minut vychladl a možná trochu překvapivě hodil chybu na sebe. „Nebyl to podraz od rozhodčích, byla to moje chyba. Jestli to mohl ukončit o pár vteřin později, je možné. Já jsem ale v tu chvíli nemohl nic vymyslet," popisuje jeden ze čtyř českých bojovníků na turnaji KSW 79 v Liberci.

„Měl mě tam seklého kolenem a nemohl jsem se protočit. Jediné, co jsem mohl dělat, bylo být ve dvojáku a čekat, že začne třeba dělat něco jiného. Nezačal. Házel rychlé loktíky, ani jeden mě netrefil, nic jsem necítil, bylo to jako na tréninku. V tu chvíli prostě člověk nic nevymýšlí," pokračoval Hošek.

Zaujala také reakce publika, které začalo výstižně bučet a pískat. Stejně to viděl také Hoškův trenér a rovněž zápasník Matúš Juráček. „Určitě to ukončil předčasně. Šlo to vidět i na reakci fanoušků, kteří jsou tady v Česku mega přísní. Viděl jsem to úplně stejně. Viděl jsem dvě vteřiny, kdy byl David ve dvojáku, jeho soupeř dával takové údery, které nic zásadního nedělaly. Jenom si to chtěl pokrýt a přejít do jiné pozice...a v tu chvíli tam rozhodčí skočil," popisuje ze svého pohledu.

„Nemyslím si, že by to byl zářez. Je to evropská liga, rozhodčí jsou také jenom lidi. Holt to rozhodčí v tu chvíli nějak viděl a ukončil to. Když to sám později uvidí, tak si sám řekne, že to měl nechat déle. Nejsme rozčarovaní z toho, že by nás někdo chtěl záměrně poškodit, ale že se prohrálo blbou chybou. Je to ještě horší, než se prohraje KO po tvrdé bitvě," přiznává Juráček, jenž v trenérském rohu nahradil tradičního kouče Davida Vyvážila.

Hořkost porážky se s Hoškem nějakou dobu ponese. „Vždycky jsem naštvanej. Víceméně jsem ani nemohl prodat všechno, co jsem natrénoval. Člověka to zamrzí a naštve. Nevymlouvám se na rozhodčího, jsem naštvaný sám na sebe. Já jsem bojoval a ne rozhodčí," hází vinu sám na sebe.

„Ve mně to furt bude a nějakou dobu to tam bude. Asi by ideální bylo vzít nějaký další zápas, udělat dobrý výkon, a pak to ze mě nejlépe padne. Mrzí mě to ale i kvůli lidem, kteří sem přijedou, chtějí vidět fight a mají z toho nějaký zážitek," mrzí bojovníka organizace RFA.