Dvaačtyřicetiletý Ondruš se jako jeden ze dvou fighterů může pyšnit tím, že v kleci změřil síly jak s Karlosem Vémolou, tak i Patrikem Kinclem. Ačkoliv ani v jednom případě neuspěl, přesto si na vlastní kůži okusil předzápasovou atmosféru, která pořádně gradovala především před střetem s Vémolou, a rovněž zažíval pocit nejistoty, zda jejich zápas bude. „Měl jsem to úplně stejné, nevěděl jsem, jestli náš zápas bude. Teď je u Karlose evidentně nějaký závažnější problém," přemýšlí promotér organizace I Am Fighter.

Co jste si říkal, když jste viděl zprávu ohledně zrušeného zápasu?

Abych pravdu řekl, tak jsem nejdřív čekal, že je to taková ta typická Karlosovina, kterou dělal téměř všem, včetně mně. Že ze sebe udělá zraněného. To je pak hrozně znát na psychice zápasníka, který s ním má bojovat. V tom momentě člověk znejistí a říká si, jestli ten zápas bude, nebo ne. Do značně míry to ovlivňuje i Patrika. Já jsem to s Karlosem měl úplně stejné, nevěděli jsme, jestli náš zápas bude. Tuhle hru hrál už v roce 2014, kdy jsem měl jet na mistrovství světa a nejprve říkal, že to bude, pak že nebude. Řekl jsem, že na to nemám nervy, tak jsem odjel, a nakonec to za mě vzal Petr Kníže. I proto jsem si trošičku myslel, že to teď bude stejné. Evidentně je tam nějaký závaznější problém než jenom tahle psychologická hra. Čekal jsem, že je to hra na Patrikovu psychiku, ne, že to bude až takhle vážné.

Takže věříte, že je Karlos v až tak vážném stavu?

Ne, to ne. Věřím, že mu něco je a není schopnej zápasit.

K jeho zdravotním problémům údajně napomohlo i to, že se cítil nemocný, a přesto dřel dál.

To dělá často. Jak říká, že je Terminátor a když ostatní jdou spát, tak on trénuje, tak si myslím, že opravdu tak žije. Je to velkej problém, protože tělo potřebuje regeneraci, kterou si Karlos nedopřává. Byť je to profík každým coulem, tak tohle podcenil a podceňuje celý život. Teď ho to možná doběhlo.

Rána je to jistě i pro Kincla, který neskrývá ze zrušeného zápasu zklamání...

Patrika je mi hrozně líto. Jak už jsem říkal - tím, že tak moc usiloval o odvetu, si zazdil celou svojí kariéru. Na tenhle zápas čeká celý život, přizpůsobil tomu téměř všechno. Myslím si, že sám tušil, že to nebude, ale přesto doufal. Je mi ho opravdu líto, protože Patrik je u nás jeden z mála lidí, kteří dokážou Karlose přejet a mohl to dokázat. Bohužel k tomu nedojde.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Patrik Kincl (@patrik_kincl)

Navíc do turnaje zbývají necelé tři týdny. Patrik se tak bude muset rychle připravovat na jiného soupeře.

Je to strašný. Kdokoliv jinej než Karlos je trochu problém. Patrik se na něj připravoval celou dobu, má to najetý a myslím si, že to takhle trénoval třeba rok. Tři týdny před zápasem měnit gameplan je to nejmenší, ale když se to změní z typického Vémoly, kterého všichni znají kvůli jeho stylu, na postojáře nebo jiného fightera, tak to může být problém. Hlavně na psychiku.

Byl by to z jeho strany moc velký risk?

Stoprocentně, je to hrozně nepříjemné. Myslím si, že největší ránu ponese Patrik. Pro něj je to jenom mínus. A to obrovské. Nebude to Karlos, nebude mít jistotu, že to bude podobný typ. Psychicky je to hodně na hraně. Každé rozhodnutí je pro Patrika špatně. Myslím si, že má na všechny soupeře na evropské úrovni, do určité úrovni i na světové úrovni. U něj ale psychika hraje obrovskou roli, a pokud mu někdo do ní sáhne, tak to fakt může být průser. Začne mu to v hlavě šrotovat, bude se říkat, že nemá Karlose, jde o titul a může prohrát.

V případě, že by Patrik v prosinci skutečně prohrál, přišel by o titul, tak by rázem se do další titulové bitvy mohl teoreticky dostat právě Vémola. Navíc proti někomu úplně jinému.

To se klidně může stát. Myslím si, že tohle celé je lehce připravené a dirigované seshora. Asi to tak má být. Baví je to lidem takhle dávkovat. V rámci byznysu je to velmi dobré, ale pro fanoušky a zápasníky nikoliv. A to je to, co se mi jako jedna z mála věcí nelíbí na Oktagonu. Nezáleží jím na bojovnících, je to něco, co mě strašně štve.

Jak to myslíte?

Nezáleží jim, jak se bojovník cítí, vždycky jim záleží na penězích. To znamená, že si řeknou: "máme možnost vydělat peníze, pojďme promovat zápas Vémola - Kincl. My ale víme, že to nebude. To nevadí, pojďme dál". Ve finále to neřeknou ani chudákovi Patrikovi, který je na tom nejhůř.

Věříte, že na odvetu ještě někdy dojde?

Myslím si, že je to definitivní konec téhle války, kterou svět nikdy neuvidí. Možná je to i plánované, což je taková moje teorie. Oktagon má svého jednoho krále, jak říká Karlos Vémola. Nevím, jestli je lepší ho nechat padnout, nebo si ho schovávat na další bitvy, které v uvozovkách dokáže jednoduše vyřídit. Bitva s Patrikem byla hezky vypromovaná, prodaly se lístky a že k tomu nikdy nedojde? To přeci nevadí, Karlos bude dál, Patrik vyhraje pyramidu o milion eur. Ve finále budou všichni spokojení, i ti naštvaní fanoušci.

Až se Vémola doléčí, kde vidíte jeho budoucnost?