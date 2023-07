Fotogalerie +2

Dominance. Muradov předvedl po dvou porážkách v řadě diametrálně odlišný výkon a s maximální precizností přejel Američana Barberenu, jehož odolnost v minulosti otestovala řada elitních zápasníků. Teď narazil na pěsti 33letého Uzbeka, který mu pořádně zmaloval a obličej a také nebyl daleko od ukončení před limitem. Nakonec uspěl poměrem 3:0 na body.

„Bryan je v UFC už 10 let. Když jsem sem přišel, už tu dávno předtím zápasil. A když mi poslali jeho jméno, hned jsem věděl, že s ním chci zápasit. Nevybírám si soupeře. Nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu. Mým snem bylo dostat se do UFC a nyní tady jsem. Dneska jsem zkrátka potřeboval vyhrát," říká Muradov, který několikrát zopakoval, jak moc jej těší, že může být první reprezentant Uzbekistánu v zápasnické „Lize mistrů".

V zápase předvedl všestrannost. Navrch měl jak na zemi, tak v postoji. „Lidé dlouhodobě mluví o tom, že nemám wrestling, ale myslím, že jsem dnes ukázal, co dovedu. Dokážu jet v postoji i na zemi. Bryan je v postoji dobrý, já totéž...Je to dobrá výhra pro mě, mou zemi i tým," uvědomuje si důležitost zápasu, ve kterém podle oficiálních statistik dokázal vyprodukovat 13 takedownů. Soupeře přejel i co se týče signifikantních úderů.

Foto: Profimedia.cz Bryan Barberena (vlevo) a Machmud Muradov během vzájemného souboje.

Do zápasu však nevstupoval zdravotně stoprocentně v pořádku. „Měl jsem problémy s pravou rukou. V souboji se k tomu pak ještě přidalo koleno. Rozhodně jsem ale nepřemýšlel nad tím, že bych zápas zrušil. Potřeboval jsem ho a potřeboval jsem vyhrát," vysvětluje a zamyslel se. „Na každý svůj předchozí zápas jsem se díval zpětně a říkal jsem si, že to nejsem já. Dělal jsem chyby," je rád za zlepšení.

S největší pravděpodobností si zajistil novou smlouvu v UFC. Ta stávající totiž obsahuje už jen jeden duel a k jejímu prodloužení stačilo vyhrát jeden ze dvou duelů. A to se povedlo. „Vyhrál jsem a mám nový kontrakt. Byl to dobrý zápas," ujišťuje Muradov a rýpl si do matchmakera UFC Micka Maynarda ohledně podpisu nového kontraktu. „Jsem tady," rozesmál se rodák z uzbecké Bukhary.

Gladiátor z Východu tak zvládl návrat do klece po dlouhých devíti měsících. V nejbližší době ale bude nejdůležitější odhalit vážnost jednotlivých poranění. „Kdo bude dalším soupeřem? Moje zranění...Ale možná by pro mě byl dobrý prosinec v Madison Square Garden. Bude tam hodně mých fanoušků, miluju je," rozplýval se na tiskové konferenci po turnaji v Londýně.