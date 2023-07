Jiný obrázek byl k vidění ve druhém kole. Muradov hned na začátku rozbalil své svižné ruce a po jedné z tvrdých kombinací donutil rivala rychle odkráčet k pletivu. Také další útok stál za to a Američan šel na podlahu klece. Otřesený Barberena, jehož obličej se začal zbarvovat do červena, stále hledal cestičku k nečekaným výpadům, kterými v minulosti ukončil už řadu soupeřů. Muradov si ale počínal precizně, maximálně koncentrovaně a jakékoli nebezpečí hravě eliminoval. Byť v závěru druhé pětiminutovky došlo k nepříjemné srážce hlav.

Makhmud Muradov 🇺🇿 gets the unanimous decision victory (30-27x3) #UFCLondon

„Na tenhle zápas jsem se tvrdě připravoval, protože to pro mě byla poslední šance, jak se udržet v UFC. Potřeboval jsem zvítězit," zopakoval Muradov důležitost zápasu na tiskové konferenci. „Hodně lidí říkalo, že nemám wrestling, dneska jsem jim to ukázal. To samé postoj. Je to pro mě velké vítězství! Před zápasem jsem měl nějaké problémy. S rukou či kolenem. Nechtěl jsem to zrušit, tenhle zápas jsem totiž potřeboval," prozradil uzbecký fighter, který ani před samotným bojem nebyl zdravotně stoprocentně v pořádku.