Milionový projekt s názvem Tipsport Gamechanger zkraje března poznal osm postupujících a osm poražených. Z osmifinále tak šťastlivci zamíří do čtvrtfinále, jehož první boje vypuknou již 20. května na turnaji Oktagon 43 v pražské O2 aréně. Ze skupiny poražených ale fanoušci mohli hlasovat o to, jací dva bojovníci se teoreticky mohou do pyramidy navrátit.