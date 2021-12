Superman v akci! Rus předvedl nečekaný knokaut

Výrazně si řekl o nominaci do kategorie knokaut roku. To, co na turnaji Eagle Fighting Championship předvedl Mehdi Dakajev, tak to se opravdu nevidí každý den. Ruský zápasník sice uklouzl, přesto v letu dokázal levým hákem zamířit na hlavu soupeře, který po úderu bezvládně spadl na zem. Dakajev tak obhajobu titulu zvládl ve velkém stylu.

Foto: Rustambarzukaev Mehdi Dakajev (vlevo) zvládl obhajobu titulu krále lehké váhy organizace EFC.Foto : Rustambarzukaev

Článek Galavečer organizace Eagle Fighting Championship, kterou mimo jiné vlastní bývalý šampion UFC Chabib Nurmagomedov, se konal v Moskvě. Hlavním zápasem byl titulový souboj v lehké váze mezi současným šampionem Mehdim Dakajevem a Makkašaripem Zajnukovem. Duel vypsaný na pět kol přelezl do druhého dějství, které bylo finální. Hned v úvodních vteřinách se strhla přestřelka, při které Zajnukov inkasoval tvrdou pravačku. Pro Dakajeva to byl okamžitý signál dobít otřeseného soupeře, což se sice povedlo, avšak trochu nečekaně. Druhý jmenovaný sice rozjel své rychlé ruce, před posledním úderem ale podklouzl. Ani to mu ovšem nezabránilo, aby i v letu přesně trefil soupeře, kterého knokautoval. SUPERMAN DAKAEV 🤯 QUEL KO DU FRANCO-TCHÉTCHÈNE QUI CONSERVE SA CEINTURE EFC ! 🏆#EFC43 pic.twitter.com/aDM1vtgjTH — La Sueur (@LaSueur_off) December 10, 2021 Úder alá Superman rázem obletěl celý svět a zcela určitě se zařadí do nominace na knokaut roku. Pro Dakajeva se navíc jednalo o čtrnáctou výhru a navíc úspěšnou obhajobu titulu lehké váhy.

