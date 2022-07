Prohra, které ho velmi bolela. Ostatně se není čemu divit. Bývalý šampion polotěžké divize organizace UFC Glover Teixeira byl 28 vteřin od obhajoby titulu. Český bojovník Jiří Procházka tak mohl okusit hořkost první porážky v nejprestižnější bojové organizaci, navíc by i nadále pouze snil o zisku opasku.

Brazilský veterán navíc v případě úspěšné obhajoby titulu nahlas přemýšlel, že kariéru profesionálního zápasníka zabalí. Skončil by, jak se sluší a patří, na vrcholu. Jenomže již dvaačtyřicetiletý bojovník o pás přišel a hození rukavic na hřebík tak nepřipadá v úvahu. „Jsem velmi motivovaný," neskrýval Teixeira v rozhovoru pro MMA Junkie.

Sestřih duelu Jiřího Procházky s Gloverem TeixeirouVideo : Telly/Premier Sport

Jsou to sice necelé tři týdny od titulové bitvy, avšak každým dnem se spekuluje o podobě jména pro první titulovou obhajobu českého šampiona. Nejčastěji zmiňovaným je bývalý šampion Jan Blachowicz, který touží uspořádat největší bitvu v historii Evropy. U diváků velice žádaným jménem je také Teixeira, který by se odvetě sám nebránil.

„Chci se hned vrátit do klece. Chci odvetu. Je to jedna z věcí, u které si řeknu, že to dokážu. Zvládl bych to. Jak jsem mohl o pás přijít? Právě to mě motivuje jít válčit zpět do klece. Jsem nesmírně motivovaný a chci získat pás zpět," sršel odhodlaně Teixeira.

„Už jen s ohledem na to, jak se ten souboj vyvíjel a jak vypadal, si všichni přejí vidět odvetu. Jako šampion jsem v zápase vyhrával, na poslední chvíli jsme si to nechal utéct. Proto by si ten zápas zasloužil reprízu. Pokud by k tomu zápasu skutečně došlo, nemyslím si, že by některý z kluků do toho mohl mluvit. Krom pár, kteří se chtějí o titul porvat," pokračoval brazilský veterán.

Odvetě by se koneckonců nebránil ani promotér UFC Dana White, na kterého titulová bitva udělala velký dojem. „Uvidíme, ale ano, dává to smysl. Byl to neuvěřitelný souboj, během zápasu jsem šílel. Je naprosto nezbytné, abychom ten zápas zopakovali, ale jestli tomu tak bude, ukáže až budoucnost," vysvětlil šéf nejprestižnější bojové organizace.

A ideální termín a místo? O tom má Teixeira v hlavě jasno. Brazilec by se ale rovněž nebránil zápasení v České republice. „Ideální by byl leden v Brazílii. Byl by to skvělý okamžik pro brazilské fanoušky. Navíc v době, kdy jsem byl šampion, tak mi nevadilo ani zápasit v České republice. Aktuálně ale už na trůnu nejsem, takže dohoda je na UFC a Jiřím," dodal bývalý šampion polotěžké divize.

