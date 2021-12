Terminátor se dočkal odvety! OKTAGON hlásí další velké změny

„Musíme si říct špatnou věc. Je potřeba si říct, že O2 Arena 30. prosince nebude. Není to asi pro nikoho z vás překvapení. My nemůžeme čekat na to, jestli se situace zlepší nebo nezlepší. O2 Arena není zrušena, ale odložena. Jediná varianta je pevnost Brno," sdělil promotér Ondřej Novotný ve svém posledním vysílání.

„Po dohodě s klukama jsme nechtěli ten zápas dát do haly, která bude mít, když to dobře půjde, těch 1 000 lidí. Řeknu to úplně narovinu, jak to je. Takhle drahý zápas dát do haly, kde bychom šli do ztráty, ať se děje, co se děje... To je jeden z velkých důvodů. Tento zápas si navíc zaslouží velkou arénu," vysvětlil situaci Novotný.