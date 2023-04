Vémola naposledy bojoval loni v červenci na Štvanici, kde vybojoval titul polotěžké divize. V tu dobu se ale ještě nevědělo, že to bude na dlouho jeho poslední zápas. Před prosincovou odvetou s Patrikem Kinclem musel do nemocnice, kde ho několik týdnů trápily zdravotní problémy. Z nich se dostal, ale před druhým termínem souboje s Kinclem, ke kterému dojde 20. května, si ale řekl o jeden „rozehřívací zápas".

„Každému se může stát, že trochu převáží, ale tohle není zrovna málo. Každopádně to není jen o váze, těším se na zápas," líčil Vémola bezprostředně po oficiálním vážení. Razantně ovšem zareagovala organizace, která se se zkušeným Al Matavaem po turnaji zřejmě rozloučí. „Smrdí to neprofesionalitou a je dost možné, že ho vidíme naposledy," připustil spoluzakladatel Ondřej Novotný.

„Říká si Žralok, ale je to spíš Baby Žralok. Já ho utopím," hlásí sebevědomě Lopez, který si se svým rivalem měl co říct během nedávné tiskové konference, kde padaly všemožné narážky. Magard si například rýpl do postavou „nepřipraveného" soupeře. „Chci, aby byl v nejlepší formě svého života. Aby to byla ta nejsilnější možná verze Gustava Lopeze," zdůraznil šampion. Napjaté to bylo i během pátečních staredownů. Titulová bitva tak znovu nabírá na obrátkách.