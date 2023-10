Téma, které po předchozím víkendu pořádně rozvířilo česko-slovenskou bojovou scénu. Na stůl byla vhozena výzva na trilogii Vémoly s Kinclem, což by v případě oficiálního potvrzení mohlo znamenat jednu z největších bitev posledních let. „Ať si to potvrdí, kdy chtějí, já už to v podstatě v hlavě vím. Co jiného by dělal? Je v pozici, kdy nedokáže říct ne, fanoušci by ho sežrali, že si vybral jednodušší cestu,“ myslí si Terminátor.

Kincl ale může ukázat i jiným směrem. Stále je ve hře nabídka na titulový střet se Slovákem Vlastem Čepem, který se přesto nyní zdá být v trochu nevýhodnější pozici. „Není to na mně, s oběma výzvami jsem v pohodě. Jediné, co potřebuju vědět, tak zda Karlos udělá váhu a splní se podmínky, které mám v hlavě. Předpokládám a doufám, že k tomu dojdeme v průběhu příštího týdne,“ přemítá Kincl nad osudem možného střetu.

Každému bych přál, aby měl doma ženu, která na něj bude myslet jako Karel na mě, reaguje Patrik KinclVideo : Sport.cz

Z hlediska váhy na tom Vémola nyní není nejlépe. Když ale mákne, neměla by domluvená váha do 84 kg být problém. Novou krev do žil mu vlila také úspěšná obhajoba v polotěžké divizi nad Slovákem Pavolem Langerem. „Jsem rád, že jsem neměl těžký zápas, nezranil jsem se a můžu pokračovat v přípravě. Větší chuť mám určitě, protože už teď mám hlad, když vím, jak se budu trápit. Teď mi chybí 19 kilo, mám hodně práce,“ je si vědom.

Upustil také od nedávného vyjádření, kdy tvrdil, že Kincl jeho lákavý návrh bez rozmyslu smete z povrchu zemského. „Zamyslel jsem se nad tím. Bylo to po vyjádření, kdy řekl, že by to vzal, ale nechal si to zaplatit. To už je pro to první indicie. Ondra s Palem jsou navíc skvělí promotéři a myslím, že si dokážou dost dobře spočítat, kolik lidí přijde. Co si řekne, to mu asi dají,“ konstatuje Vémola, že by návrh na finanční ohodnocení pro jeho soupeře neměl být překážkou.

Právě tvrzení, že Kincl zápas nepřijme, bere rodák z Hradce Králové jako nátlak na jeho osobu. „Vnímám to čistě jako hru, možná mě postavit do pozice, jakože jsem si ten příběh odmítl a když to odmítnu, tak budu v očích veřejnosti za sraba. Pět let jsem šlapal pro odvetu, není se čeho bát,“ odpovídá Kincl a uvědomuje si, že Vémolovo rekordní KO během 7 vteřin pomůže i možné trilogii.

Je jen otázka času, kdy zápas s Kinclem potvrdí, věří Karlos Vémola. Trash talk nebude, mně je ten člověk úplně ukradenejVideo : Sport.cz

„Možná to někoho překvapí, ale jsem za tuhle výhru rád. Karel je aktuálně nejviditelnější postava česko-slovenského MMA, rozhodně to pomůže víc než zápas na Štvanici. Upřímně říkám, že mě to potěšilo. S každým Karlovým vítězstvím moje akcie stoupají. Čím víc vyhrává, tím jsem na tom líp,“ usmívá se král střední divize, kterého bude čekat druhá titulová obhajoba.

A zatímco se před květnovým střetem troufalými slovy a trashtalkem nešetřilo, nyní by mohlo být vše jinak. „Doufám, že jsme si všechno řekli a že jsem ho naším posledním zápasem trochu usadil. Mohlo by to být maličko jiné, ale s Karlem člověk nikdy neví,“ naráží o čtyři roky mladší Kincl. „Nebude žádný trashtalk, ten člověk je mi jedno. Budu na kempech a nebudu s ním dělat žádná videa a rozhovory. Ten člověk je mi ukradenej, chci jen ten druhý pás,“ motivuje se osmatřicetiletý Vémola.