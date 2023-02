Martínek sice přišel o turnaj KSW 79 v Liberci jako zápasník, přesto byl osobně přítomen. Byl totiž součástí turnajového studia, kde svými postřehy a názory přiblížil divákům premiéru největší evropské organizace v Česku. Den před galavečerem dokonce dohlížel na staredowny zápasníků po veřejném vážení.

V jaké fázi je rekonvalescence operované ruky?

Sundali jsme dlahu. Měl jsem dlahu, pak byla ortéza. Tu jsme také sundali. Momentálně chodím na rehabilitační cviky, máme tu mustr věcí, které musím splnit. První zatížení bude třeba v planku, abych ruku propnul a dokázal se udržet. To je momentálně moje challenge. Největší challenge ale je, když vyjíždím z parkoviště obchodního centra a chci sáhnout pro parkovací lístek. To je můj problém, takový souboj s turnikety.

Jak to řešíte?

Buď pravačkou, ale teď už to zvládnu i levou rukou. Horší to bylo s dlahou, kdy jsem měl povolených třeba 30 stupňů hybnosti ruky. Připadal jsem si, jak takové ty staré babky (úsměv), které si neumí najet do terminálu. Blokoval jsem dopravu a tak.

Byl ještě nějaký problém?

Problémů bylo víc, ale nechci je tady všechny zmiňovat. Ale je to i kvůli tomu, že jsem levák. Píšu nebo i držím telefon levou rukou. Nebo když hraju PlayStation, tak to potřebuju mít v nějakém postavení. To všechno bylo najednou pryč. Samozřejmě jsem si asi zlepšil nějaké atributy v pravé ruce, ale jsem rád, že můžu relativně plně fungovat i s tou levou.

Michal Martínek si pořídil nové tetování. Své soupeře teď bude trefovat sovouVideo : Sport.cz

Jak je to s bolestivostí a případnými dalšími omezeními?

Bolestivost tam není. A to hlavně tím, že jsem dodržoval pokyny lékařského týmu, který se o mě staral a chci jim všem poděkovat. Měl jsem obrovské know-how různých technologií, jak hýbat s rukou během zranění. Udělali mi speciální drahé ortézy na míru. Mohl jsem díky tomu propínat loket do nějakých 70 stupňů, guma mi to pak vracela, aby mi neprasklo ve šlaše. Mám obrovské štěstí, že jsem měl kolem sebe takové lidi, které mi dávali jejich grow a know-how. Když jsme to sundali, tak si připadám, jako kdyby mi nic nebylo. Samozřejmě je to ale dvousečná zbraň. Šlacha praská, je to čerstvé. Musím být opatrný.

Jak snášíte to nic nedělání, na které nejste zvyklý?

Dohrál jsem pár her. Trochu jsem si udělal domácí úkoly, které mi vadily v dělání nějakých misí na různých konzolích...pro mě je to ale samozřejmě smutné. Pro někoho to naopak může být sen, že nejde do práce. Já jsem ale zvyklý sportovat 28 let šestkrát týdně, a najednou tři měsíce sedím a koukám. Pro mě nekomfortní.

Kdy se tedy vrátíte?

Já doufám, že v létě. Momentálně nemáme žádný termín. Vyhlídkově bychom určitě chtěli léto. Určitě se zajímáme o Colosseum 2, což bude největší event KSW. Bylo to už jednou, tuším, že před čtyřmi lety. Je to obrovská hala, kolem 60 tisíc lidí. Je to obrovský zážitek a rád bych tam byl jako zápasník. Ale uvidíme, až půjdu do plné zátěže a po rehabilitacích. Začnu plně trénovat, získám formu a na to se bude nabalovat svalový tonus, kardia, dýchaní a podobně. Uvidíme, jak to všechno do sebe bude zapadat.

Nemáte z návratu strach?

Takhle dlouho pauzu jsem už jednou zažil. Když jsem vyhrál titul v Oktagonu proti Dittrichovi, tak mi praskl meniskus. Musel jsem na plastiku kolena a byl jsem nějakých 5 měsíců mimo. První dva měsíce jsou nepříjemné, pak se to stabilizuje a jede se dál.

Kromě fyzioterapií tedy aktuálně nemůžete nic dělat?

Řekli mi: zastav se. Sportuješ 28 let, jsi dost zkušený a máš po těch letech dost velkou svalovou paměť, aby se ti to za měsíc vrátilo zpátky. Je pro tebe nejlepší nedělat nic. Je tedy pravda, že mě přestaly bolest spodní záda, kolena a lokty. Protože jak říkám, 28 let ve sportu je fakt hodně. Ať už to byl hokej nebo MMA. V podstatě nemám pauzy, a já miluji pohyb. Díky tomuhle zastavení jsem se úplně vyresetoval. Připadám si, že jsem o deset let mladší. Mělo to něco do sebe. Koneckonců uvidíme v létě.

Během vaší zdravotní pauzy se KSW nově upsal i Viktor Pešta, kterému účast na turnaji pro změnu překazil covid. Může být v budoucnu na programu odveta?