První zastávkou bylo Thajsko, kde Terminátor strávil dva týdny a cílem bylo zhubnout a zlepšit fyzickou kondici. „Podařilo se obojí," říká s radostí. „Ve vedru jsem shodil relativně hned poté, co jsem přijel. Hlavně jsem chtěl vypnout od těchhle mediálních nesmyslů, které se mi povedly i tam v Thajsku (smích)," naráží Vémola na články v médiích spojené s jeho osobou.

„Shodil jsem tak akorát, kolik jsem potřeboval (smích)...shodil jsem málo, asi pět kilo. Pořád nejsem pod stovkou, potřeboval bych se tam dostat," přibližuje. Šampiona polotěžké váhy Oktagonu MMA nyní čekají další přípravné kempy. „Mám 4 zahraniční kempy do zápasu, který bude v Liberci. Teď od pondělí začíná sparingový kemp mezi Reinders a Monster gymem. Hned další týden odjíždím do Německa do skvělého týmu, kde mám na sparing například Roberta Soldiče. Pak se vrátím a přijedou kluci z Londýna," upřesňuje.

Zdravotní stav je v pořádku, forma se dostává do toho nejlepšího. „Jsem na dobré cestě, abych byl na té nejlepší formě. Teď, i díky tomu teplému počasí, jsem tam vše rozhýbal, a hlavně se dostal na takovou fyzickou kondici, abych mohl důstojně spárovat. Byla tam škála z celého světa a fakt si myslím, že jsem se dostal do dobré formy," líčí zážitky ze zahraničí.

Zápasový plán je jasný. V dubnu boj se samojským zápasníkem Al Matavaem, o měsíc později odveta s Patrikem Kinclem. V hlavě jsou však ještě větší plány. „Vždycky se soustředím na něco, co bude. Teď mě čekají dva fakt těžké zápasy. Čeká mě Matavao a Kincl. Potom v té nejbližší době by měl být německý Terminátor Pütz. Jednáme o tom celkem intenzivně," potvrzuje možnou bitvu dvou Terminátorů.

Jedním z plánů by mohlo být i druhé měření sil s jeho posledním přemožitelem Attilou Véghem, jenž na uplynuvším turnaji Fabriq MMA 2 přijal výzvu amerického veterána Erica Spicelyho na zápoas. „Bylo by dobré, kdyby Attila měl nějaký zápas. Přeci jenom já tady čtyři roky makám a od té doby, co mě porazil, tak jsem vyhrál v Oktagonu titul v polotěžké i střední váze, sbírám jednu výhru za druhou, a on chodí, tancuje, když mu zaplatí. Nic nedělá, přibírá," rozpovídal se.

Karlos Vémola sledoval KSW s manželkou. Byl i v rohu Frederica Komuenhy. Co soudí o jeho výkonu?Video : Sport.cz