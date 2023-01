Zranění patří ke sportu, výjimkou nejsou ani bojová umění. Nyní si nepříjemným obdobím prochází těžkotonážník Michal Martínek, jehož poraněná ruka si nakonec žádá delší rekonvalescenci. „Bohužel mi rupla šlacha, co drží obě bicepsové hlavy, a kdybych to nenechal sešít a zakotvit na kost, tak bych měl ruku slabší o 40%, což se mi nelíbí. Furt jsem tak nějak marně doufal, že počkáme čtrnáct dnů po operaci a nějakým záhadným způsobem se to urychlí," popisuje Martínek.

Bojovník polské organizace KSW podstoupil operaci těsně před Vánoci, nyní se pro změnu podrobil důkladnějšímu vyšetření. „Pan doktor Kebrle s tím byl velice skeptický, řekl, že to musíme nechat být. Samozřejmě když mi to řekne odborník, taková kapacita, tak se to musí poslechnout. Člověk nechce být handicapovanej a slabší na tu ruku. Chci jí mít v plné síle, není prostor pro to nebýt stoprocentní. Je to život, mělo se to stát," pokračoval.