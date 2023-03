Dvojnásobný mistr České republiky, vítěz šampionátu čtyř zemí nebo účastník mistrovství Evropy. Nejen na tyto úspěchy dosáhl Bělohradský v krasobruslařské kariéře, které se aktivně věnoval ještě v minulém roce. „Cítil jsem na sobě, že se v krasobruslení neposouvám a dosáhl jsem limitu, kam se můžu dostat," vysvětluje netradiční změnu. Právě po konci na ledě totiž přesedlal k zdánlivě odlišnému sportu - MMA.

„Vždycky jsem MMA sledoval, hrozně mě bavilo se na to dívat. Říkal jsem si, že bych to mohl zkusit a sedm měsíců zpátky jsem zahlédl, že Jakub Tichota dělá soukromé lekce. Zašel jsem za ním a od té doby jsem tady. Naplňuje mě to o dost víc než bruslení, se kterým jsem skončil," neskrývá nadšení čtyřiadvacetiletý český talent, který se připravuje v populárním Reinders Gymu.

Krasobruslařská léta mu v jednom z nejtvrdších sportů na světě dávají spousta výhod. „Bruslení je ideální příprava na MMA. Mám rozsah, flexibilitu, umím koordinovat pohyb, teď už jen do sparingů přidat tvrdost a boxerské oko. Z krasobruslení jsem měl i silné nohy, teď doháním vršek těla a ještě to určitě není stoprocentní," je si vědom Bělohradský.

Odlišnosti přináší i tělěsná hmotnost. „Při krasobruslení jsem si musel držet určitou váhu, kolem 70 kg, abych vůbec nějaké skoky skočil. Tady v trénincích můžu být 75-80 kg. A jelikož chodím lehkou váhu, tak to pak shodím na 70,3 kg," upřesňuje.

MMA se aktuálně věnuje osmým měsícem, už ale zvládl jeden zápas mezi amatéry (výhra 3-0 na body). Další meta je proto jasná. „Chtěl bych být první krasobruslař na světě, co si dá profesionální MMA zápas. To by byl hezký cíl," kouká do budoucna. Naději vidí také jeho trenér a zápasník Oktagonu MMA Jakub Tichota. „Věřím, že když bude takhle makat, tak je určitě profi zápas v dohlednu."

„S krasobruslařem jsem nikdy nespolupracoval, jsem ale příjemně překvapený. Ačkoli se to nezdá, tak je to skvělá sportovní průprava. Dělá raketové posuny ani ne v rámci měsíců, ale týdnů. Mnohdy na to koukám s otevřenou pusou," popisuje pokroky svého svěřence Tichota.

