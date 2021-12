Totální chaos! V kleci se strhla hromadná bitka

V něm Samijev oznámil, že je připraven zápasit s kýmkoliv v aréně. V reakci na to se přihlásil jeden dobrovolník, kterému promotéři umožnili vstoupit do klece a k vidění byl tradiční staredown. Ten se ovšem vymkl kontrole, neboť Samijev po intenzivním pohledu z očí do očí naskočeným kolenem napadl svého vyzyvatele, což vyvolalo reakci lidí v hledišti.

Ti se totiž okamžitě seběhli do klece a strhla se pořádná mela, do které se zapojilo zhruba padesát osob. Až po několika minutách se povedlo zmírnit napětí a oddělit obě strany. Zapříčinil se o to i jeden z diváků, který zvolal: „Uzbekové! Kyrgyzové! Jsme bratři! Proč to děláte? Tohle je sport, to se stává." Do haly posléze dorazila také policie, která oba tábory ukočírovala.