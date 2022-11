V září se po třech letech vrátil do kulatého kolbiště a dal jasně najevo, že se s ním rozhodně musí počítat. Osmadvacetiletý Gottvald, jehož působivá kariéra se kvůli osobním věcem v roce 2019 pozastavila, si na turnaji Oktagon 35 v Brně připsal úspěšný comeback a na body zdolal Brazilce Edilsona Francu.

Povoláním profesionální voják chce v boji pokračovat a podle toho se také připravuje. Za přípravou na další duel, jenž proběhne v příštím roce, odfrčel do Thajska, kde si na několik týdnů dá pořádně do těla. „Mám tam dobré podmínky pro trénink, i vzhledem k tomu, že jsem celý rok v jednom kole, tak to spojím s dovolenou a tréninkovým kempem," nechal se slyšet Gottvald, který odletěl společně s kamarádem a všestranným zápasníkem Ladislavem Krištůfkem.