Jedna z největších výzev kariéry, ještě k tomu v teritoriu ruského bombarďáka Džanieva, který ve své bohaté kariéry dokázal například porazit legendárního Buakawa Banchameka. Český talent Růžička se však jedinečné šance ukázat se nezalekl a do mrazivého prostředí natěšeně odletěl už několik dnů před turnajem. „Ať už vyhraju, nebo ne, musím udělat libovej zápas a tím se mi otevře spousta dveří," vysvětlil Růžička pro Sport.cz před zápasem.

Nejprve se mu sice povedlo perfektně ubránit pokus o strh, Džanieva to ale paradoxně nakoplo k pořádným dělovkám, které nadělaly takovou neplechu, že se Růžička přeci jenom po více než minutě podíval na záda. A to bylo po zbytek boje klíčové. Džaniev totiž spustil salvu ostrých loktů, který zdemolovaly soupeřovo čelo natolik, že vytryskla krev. Potlučeného českého bojovníka od dalších ran uchránil sudí, který duel ukončil po minutě a čtyřiceti vteřinách na TKO.

Také druhý profesionální MMA duel skončil pro pětadvacetiletého Růžičku nezdarem. Z ruského prostředí si odvezl jednoznačnou porážku, tvrdost boje následně zdokumentoval i na sociálních sítích, kde se pochlubil obrovskou tržnou ránou na čele. Další šichta by rodáka z Prahy měla čekat již příští měsíc, a sice v nizozemské organizaci T8KO, kde se měl původně představit právě místo zápasu v Jekatěrinburgu.

Za necelé dva týdny ruskou atmosféru okusí další český zástupce. O titul tamní organizace RCC totiž zabojuje v profesionálním ringu neporažený Václav Sivák, který si to rozdá s úřadujícím šampionem Kiamranem Nabatim. „Je to fakt velkej zápas. Pro mě to bude skvělá zkušenost a hodně dobrá výzva," je si vědom Sivák.