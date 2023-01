Nejtěžší soupeř kariéry. Neporažený Čech jde bojovat do Ruska, rozdá si to o titul

Jak jinak začít nový kalendářní rok než obrovskou výzvou. Právě jedna taková čeká na domácího talentovaného postojáře Václava Siváka, který se po delší době představí v zahraničí, konkrétněji na turnaji RCC Fair Fight 20 v Rusku. A nebude to jen tak ledajaký zápas, bude se totiž bojovat o to nejcennější, a sice o titul.

Nyní se předpokládá, že cesta k druhému pásu bude o poznání náročnější. V minulosti měla možnost zabojovat o titul RCC česko-slovenská dvojice Michael Krčmář a Milan Paleš, ani jeden ale nebyl úspěšný. Povede se to až Sivákovi v Jekatěrinburgu, kde v těchto dnech panují třeskuté mrazy? „Bude to o kondici. Závěr by mohl patřit právě Vaškovi, protože Kiamran v závěru začíná fyzicky odcházet. Je to ale chytrej bojovník, přemýšlí u toho," popisuje promotér, manažer a trenér v jedné osobě Martin Woodecki.