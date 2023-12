Paradeiser možná sám kroutil hlavou nad tím, co krajan všechno ustál. Neustále narážel do neúnavného štítu, který byl po čase prolit krví. Tři kola nadvlády prvně jmenovaného nakonec stačila, zlom přišel v přestávce před čtvrtým kolem. Zkrvavený Buchinger, jehož tvář „zdobily“ i tržné rány, se nakonec do další pětiminutovky už nepodíval. Jeho trenérský roh kvůli rozsáhlému poškození zápas raději odmával. Na trůn divize do 70 kg tak konečně usedl teprve 26letý Paradeiser, který navíc rivalovi vrátil téměř tři roky starou porážku.