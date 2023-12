Rozradostněný Xavier po duelu moc dobře věděl, co dělá a za kým jde. Vybral si u klece přihlížejícího Terminátora, s nímž se měl v minulosti popasovat v bojišti. Byť k této bitvě nikdy nedošlo, nyní je dost možná znovu na stole. „Říkal jsem mu, že je směšný. Nevím, jestli mi rozuměl a jak umí anglicky, ale nikdy nebyl připravený. Najednou v té euforii, když se mu povede jeden zápas, tak to chce,“ diví se Vémola, jehož slovní přestřelku natáčela manželka Lela.

Rivalova troufalost patrně přišla díky euforii z vítězného duelu nad velezkušeným Britem Vinnim, kterého Xavier poslal k zemi ve druhé pětiminutovce. „Najednou se trefí do starého důchodce – a najednou by to chtěl. Langer, kterého jsem zmlátil za sedm vteřin, ho porazil. Vím, že každý zápas je jiný, ale už jsem mu dal tolik příležitostí… Nikdy nebyl ready, nikdy to nechtěl. Říkal jsem i Ondrovi (Novotnému), když jsme pro mě neměli soupeře, ať mu zavolají,“ opakuje 38letý Terminátor, jenž v Ostravě nemohl chybět i kvůli dalšímu staredownu se Samuelem Krištofičem, soupeřem pro blížící se galavečer v O2 areně.

Český Terminátor se ani s blížícím se koncem kariéry případnému střetu nebrání. „Momentálně nemám čas, teda… Po Pirátovi (Samuel Krištofič) mám zápas až v červnu, tak jestli chtějí, abych jel někam do Německa ukončit Xaviera, třeba v březnu nebo dubnu, tak s tím nemám problém. Show me the money,“ naráží na patřičné finanční ohodnocení.

Soupeřovu drzost ale nebere nijak vážně. „Pokud by to přišlo na stůl, tak by možná zase couvnul. Úplně mu to nevěřím, nabízeli jsme mu to několikrát. Mám před sebou hodně práce a zase to jen ukazuje, že všichni chtějí zápasit s Vémolou. Pro všechny jsem money ticket, ten vánoční dárek – podepsat zápas s Vémolou,“ lebedí si historicky první Čech v nejslavnější bojové organizaci UFC.