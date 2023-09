Hodně rušno je v těchto dnech kolem slovenského divočáka Vlasta Čepa, který zdárně kosí jednoho soupeře za druhým a jeho aktivity v kleci pochopitelně monitoruje i slavná UFC. Není to přitom dávno, co bijci se srbskými kořeny přišla nabídka do show Dana White's Contender Series, kde by osmadvacetiletý střelec měl šanci zabojovat o vysněný kontrakt. V tuto chvíli jsou ale důležitější plány.

„Nabídka nám přišla na přelomu července a srpna. Byl to short notice, zápas měl být za týden. Byl by velký problém splnit váhový limit a je pravda, že jsme se rozhodli v průběhu minuty, protože máme podepsaný říjnový zápas v Bratislavě. V tu chvíli jsme to zamítli. Zametli jsme to pod stůl hlavně kvůli Oktagonu a sekundárně, že to bylo moc narychlo,“ vysvětluje pro Sport.cz důvody zamítnutí zápasníkův manažer Marián Jakubík.

Pro Čepa se totiž rýsuje další luxusní příležitost. V případě, že by zvládl již zmíněný boj v Bratislavě, s největší pravděpodobností by na něj čekala titulová šance s šampionem střední váhy Patrikem Kinclem. „S Ondrou Novotným (spoluzakladatel) jsme dohodnutí, že jakmile úspěšně dopadne říjen, tak přijmeme výzvu na titulový zápas s Patrikem Kinclem. Budeme jednat hned po zápase. Souběžně ale řeším možnost i UFC,“ líčí Jakubík.

Cílem je podepsání přímého kontraktu s elitní ligou. „Vlasta tlačím, abychom podepsali přímou smlouvu s UFC, protože si myslím, že těch kvalit už dosahuje, a nemusel jít právě cestou DWCS. Samozřejmě čekáme, jak dopadne říjnový fight v Bratislavě. Pokud bychom uspěli, tak si myslím, že jsme velmi blízko podpisu smlouvy,“ prozradil manažer, jehož svěřenec už zná soupeře na turnaj na Slovensku. Bude jím Egypťan Ahmed Sami.

Je ale šance, že by slovenský bijec stihl jak boj o titul, tak odchod směrem do zámoří. „Kdyby nabídka do UFC přišla, tak chvíli trvá, než se to podepíše a než vám nabídnou první možný zápas. To by možná vycházelo na první čtvrtletí následujícího roku, na titulový zápas proti Kinclovi by tedy čas byl,“ popisuje plány s tím, že bitva o titulový opasek se s největší pravděpodobností uskuteční až začátkem roku 2024. „Vlasto je v dlouhé přípravě a také si potřebuje oddychnout. Zápas ale samozřejmě bude za předpokladu, že se mu v Bratislavě povede vyhrát,“ říká Jakubík.

Nemusí ale zůstat jen u ostříleného Čepa. Stejná nabídka totiž čekala i na rozjetého Ronalda Paradeisera, jehož jízda rovněž v organizaci Oktagon MMA budí respekt. Vždyť teprve šestadvacetiletý slovenský zástupce za poslední čtyři roky prohrál jedinkrát, a sice v titulové bitvě o pás lehké váhy s pozdějším belgickým šampionem Losenem Keitou. Ani tady se to nesetkalo s úspěchem.

„Doufám, že mě manažer nezabije. Dostal jsem nabídku na Contender Series, ale už mám novou smlouvu v Oktagonu, kde není klauzule na to, abych mohl odejít,“ potvrdil Paradeiser na sociálních sítích. „Nevím no, přemýšlel jsem nad tím. Oktagon jde hrozně dopředu a mám tam ještě nějakou práci. Chci porazit Keitu a chci se stát šampionem. Pak se o tom budeme bavit, pokud mi vyprší smlouva,“ doplnil.