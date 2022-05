Po více než roce se do klece vrátil Milan Ďatelinka, který naposledy zápasil v konkurenční organizaci OKTAGON MMA. V hlavním zápase Grand Openingu RFA se utkal se Srbem Nenadem Amramovičem, který byl překvapivě nad síly slovenského zápasníka. Rodák z Bělehradu totiž na nic nečekal a okamžitě se mu jako klíště povedlo soupeře přehodit na zem, což byl klíč k úspěchu. Následovalo přetočení do finální pozice ke škrcení, kterému Ďatelinka sice několik desítek vteřin vzdoroval, přesto poté odklepal. A překvapení bylo na světě.

Tvrdá přestřelka se očekávala v česko-slovenském souboji mezi Bernardem Plavcem a Sebastiánem Fapšem. Duel nakonec potvrdil veškerá očekávání. Slovenský talent pověstnými tvrdými granáty znovu nadělal pořádnou škodu, také on sám ale v úvodu několikrát inkasoval. Po necelých dvou minutách si ale Plavec naběhl, schytal rychlou kombinaci, po které musel být počítán. Otřeseného českého bijce ale sudí do dalšího průběhu boje už nepustil.

Nečekaně těžkou práci měl zkušený Miroslav Brož. Zápasník přezdívaný Inkvizitor měl v souboji s Kolumbijcem Otalorou v prvním kole namále, po jednom z tvrdých úderů se dokonce poroučel k zemi a vypadalo to na nečekaný konec. Český bijec se ovšem dostal z nejhoršího a sám rozjel neskutečně tvrdé kombinace, které soupeři nechutnali. V závěru prvního kola to dokonce vypadalo to na finální demolici Inkvizitora, který v domnění, že vyhrál, dokonce vítězně naskočil na klec. Konec zápasu to ale nebyl. Ten přišel až o pár minutek později. Kolumbijec se nechal jednoduše hodit, což soupeř využil k tentokráte finální jízdě.