Zahřívací turnaj je minulostí, nyní světlo světa pozná první oficiální galavečer, který se uskuteční již 14. května na turnaji v Bratislavě. Přípravy vrcholí, zbývá posledních pár dnů do startu. Pro organizaci RFA se jedná o první ostrou zkoušku, kde se před 4 500 diváky předvede elita zápasníků domácí scény. Nejen o tom se rozpovídal promotér a spolumajitel organizace Boris Marhanský.

14. května vás čeká první velký turnaj, jak momentálně vypadají přípravy?

Celý náš tým maká na sto dvacet procent, hlavně připravujeme velkou audiovizuální show, která na česko-slovenské scéně zatím ještě nebyla. Budou tam vystupovat nejlepší čeští a slovenští interpreti.

Zahřívací turnaj máte za sebou, vychytali jste nějaké chyby, které byli při prvním turnaji?

Na celý turnaj jsme se několikrát podívali a měli jsme možnost jednotlivé věci zanalyzovat, zlepšit nebo celkově opravit. Věřím, že teď to vychytáme na maximum. Zároveň ale musíme brát ohled na to, že je to teprve náš druhý turnaj, stále se budeme zlepšovat. Až bude po galavečeru, tak zase budeme mít možnost si sednout a rozebrat co a jak. Myslím si, že vždycky je na čem pracovat a co zlepšovat.

Je něco, čeho se momentálně obáváte? Mohou se například zranit zápasníci.

S tím je potřeba počítat, člověk se může snažit na sto procent a stejně něco nevyjde. Jsou to věci, které nemůže ovlivnit. Například technické nebo personální změny, to se vždycky může stát. Věřím ale tomu, že pokud do toho všichni dáme maximum, tak se to povede na jedničku. Kdybychom našli nějakou chybičku, tak alespoň máme co zlepšovat. Nedělám z toho nějakou velkou vědu.

Když to můžete porovnat z hlediska financí, jaký turnaj je nákladnější?

Rozhodně tenhle. Jak například co se týče produkce, tak také hala. Do ní se aktuálně vejde 4500 lidí, ta předchozí byla menší a navíc jsme měli omezenou kapacitu. I co se týče personální stránky, tak fight karty nebo celé show, tak je to určitě o dost dražší.

Jaký prvek je z hlediska financí nejnákladnější? Je to pronájem haly?

To záleží, kde to je, v jakém městě. V některých to může být právě pronájem haly. Nyní jsme si dokonce na některých místech domluvili nejlepší firmy na audiovizuální show. To znamená zvuk, světla, stage, LED světla. Je to celoroční kontrakt. Chceme, aby každý z eventů byl zajímavý něčím jiným, aby pro lidi, kteří přijdou, to byl zážitek a měli pocit, že jdou na zápas NHL, NBA nebo na turnaj americké UFC. Právě do takových show hodně investujeme.

Hlavní zápas bude mít Milan Ďatelinka, pro kterého se bude jednat o zápas po více než roce. Proč zrovna on?

Minule měl hlavní zápas Leo Brichta, teď jsme se rozhodli pro Milana Ďatelinku, který bude na domácí půdě. Přišlo nám to i jako hezké gesto vzhledem k tomu, že se vrací po dlouhé době, navíc na Slovensko, kde ho podporuje hodně fanoušků. Myslím si, že i výkonem, který předvede, si zaslouží být v hlavním zápase. To ale neznamená, že na případném dalším turnaji nemůže být jako hlavní zápas právě Leo.

Může se do budoucna stát, že hlavní zápas budou mít pouze zahraniční zápasníci?

Vůbec to není vyloučené. Uvidíme, jak se tu zahraniční zápasníci chytí a jaké budou předvádět výkony. Je dokonce možné, že do budoucna bude některých z nich šampion.

Minule jste měli svou první pozápasovou tiskovou konferenci, která trvala několik minut. Je to něco, co si budete chtít udržet?

Ano. Nemyslím si, že je potřeba zápasníky po těžkých výkonech dlouhou dobu zdržovat nebo to uměle nafukovat. Všichni diváci se mohou podívat na živý přenos, jak jednotlivé zápasy dopadly, ale o tom tiskovka není. Má to být spíš o nějakém pocitu, co bude dál a podobně. Určitě bychom z toho ale nechtěli dělat nějaké hodinové drama.

Váš další turnaj bude 23. července, kdy by měl mít turnaj i OKTAGON. Víte o tom?