Překvapivě totiž padlo jedno z nejzvučnějších jmen. Velezkušený Chorvat Goran Reljič, jenž v minulosti působil i v slavné UFC a získal titul šampiona organizace KSW, senzačně nestačil na domácího talenta Vojtěcha Garbu. Mladý voják z povolání předvedl životní výkon a především v prvním kole těžil ze spodní pozice, díky které sázel do soupeře jeden loket za druhým.

Rajnoch v domnění, že sudí duel přerušil, přestal zápasit, což jeho rival nepostřehl a na první pohled nevinným zásahem kolena do stehenního svalu znemožnil soupeři dále pokračovat. Rajnoch tak kvůli zranění do dalšího průběhu boje již nenastoupil, opěvovaný talent Brichta však žádnou velkou radost neprojevoval. „Neberu to jako výhru," řekl po zápase a dodal, že je otevřený odvetě.