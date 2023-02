O premiéře největší evropské organizace v České republice se spekuluje už značnou dobu. Plány KSW ale před časem zhatil koronavirus. „Původně jsme doufali, že se nám to povede už před lety, ale vložila se do toho pandemie covidu a tyto plány zastavila. Naštěstí už je to lepší a je čas na náš český debut," přibližuje Lewandowski a zároveň neskrývá nadšení. „Na naší akci v České republice se moc těšíme. Nastal ten správný čas."

Polská strana si od premiéry slibuje zvýšení povědomí o její značce. „Přirozeně se nám povedlo zvýšit zájem o KSW z českého regionu. Ať už to bylo výraznější vyhledávání na webu, analýzy, dotazy médií apod. Zdá se, že i bojovníci jsou rádi, že do České republiky přichází další organizace a pomáhá nám v tom i vysílací partner Nova a VOYO, který je spokojen s celkovou zpětnou vazbou v České republice," pokračuje známý promotér.

Do galavečeru zbývají dva dny, v liberecké Home Credit Areně ale vyprodáno nebude. „Vyprodáno mít nebudeme. Ale abych byl upřímný, ani jsme nečekali, že se nám to povede už při první akci. Je to naše debutová show v České republice a je součástí dlouhodobé celkové strategie pro KSW v Česku, kterou budeme budovat i v následujících letech. Uvidíte více našich akcí v České republice a do budoucna i více českých bojovníků v naší organizaci," nastínil Lewandowski plány polského giganta. V předchozím rozhovoru byly za možné destinace zmíněny Praha, Ostrava nebo Brna.

Na turnaji KSW 79 v Liberci se dohromady představí čtveřice českých bojovníků ve složení Petra Částková, David Hošek, Dominik Humburger a Frederico Komuenha. Slovensko bude pro změnu reprezentovat Tomáš Možný a Matyas Viszlay. „Jsme rádi, že se nám povedlo získat hrdinu z rodného města, kterým je Dominik Humburger. Bude zápasit doma, lidé mu budou fandit a on sám má potenciál se stát velkou hvězdou. Dalším bojovníkem je Tomáš Možný, elitní kickboxerský těžkotonážík v důležitém a smysluplném boji proti polské hvězdě Areku Wroszekovi," prozradil.

„Zároveň se naskytla příležitost uspořádat i jeden česko-slovenský souboj. Nastoupí proti sobě dva rostoucí bojovníci Frederico Komuenha a Matyas Viszlay," popisuje. „Ne všechny borce z České republiky můžeme svobodně podepsat, kdykoli chceme. KSW má hlavní vysílací partnery v Polsku, Skandinávii, Francii, Brazílii a podobně. Naše PPV platforma je velká i v USA, naše turnajové karty proto musíme tvořit tak, aby vyhovovaly globálnímu publiku," upřesňuje Lewandowski.

Původně se na galavečeru měl objevit i český těžkotonánžík Michal Martínek, který nakonec kvůli operaci ruky musel boj zrušit. Stejně tak nová česká posila Viktor Pešta, kterého pro změnu ze hry vyřadil covid a po přesunu ze zámořské PFL si tak na debut v nové asociaci musí počkat.

„Jsme zklamaní, že na našem turnaji nebude Michal Martínek a Viktor Pešta. Je to však součást hry a je to něco, co se v MMA stává. Co se týče Viktora Pešty, tak je to bojovník, kterého jsme kvůli této kartě přivedli. Je to totiž nejen Čech, ale také špičkový zápasník. Jakmile se uzdraví, budeme mít pro něj zápas," říká polský promotér, který zároveň nevyloučil ani variantu, že by v budoucnu mohlo dojít i na odvetu obou zmíněných českých bijců.

„Rozhodně je to něco, co by se mohlo stát. A to už možná při našem návratu do České republiky," poodkrývá karty Lewandowski.