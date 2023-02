Bezesporu největší ohlas budí navrátivší Gábor Boráros, který na konci loňského roku zažil vydařený návrat na scénu. Po zdravotních problémech dokonce přesekl třízápasovou šňůru neúspěchu a před dalším zápasem v Oktagonu MMA se střetne se zkušeným Kirillem Medvedovskim. „Druhý turnaj Fabriq MMA nabídne řadu atraktivních zápasů. Obzvlášť se těším na Gábora, který našel chuť do zápasení. Hned po Fabriqu nastoupí znovu také v Oktagonu a uvidíme, co se pak bude dít dál," říká zakladatel Attila Végh.

Po roční štaci v konkurenční organizaci RFA se vrací také Miroslav Brož, který rovněž bude jednou z hlavních tváří turnaje. „Měl jsem mít zápas na KSW v Liberci, podepsal jsem ale smlouvu s Oktagonem, takže KSW už mi zápas nedalo. Domluvili jsme se s Ondrou Novotným na tom, že začnu na Fabriqu, takže jdeme do toho," popisuje Inkvizitor, který se utká s nebezpečným slovenským ranařem Denisem Farkašem.

„Denis Farkaš je nevyzpytatelný, má vynikající postoj a trénuje u těch nejlepších na Slovensku. Jsem si jistý, že Attila ho skvěle připraví. Je to skoro short notice, takže se na soupeře nelze až tak dobře připravit, ale jeho styl mi určitě bude vyhovovat. Od zápasu očekávám přestřelku v postoji, jak to mám rád," prozradil bojovník s bilancí 12 výher a 3 porážek.

Na zápas se těší také jeden z nejlepších slovenských bojovníků Végh. „Velmi se těším na návrat Míry Brože. Má velmi dobrý a atraktivní styl, rád sleduju jeho zápasy, takže se těším, co předvede tentokrát. Jeho soupeřem bude Denis Farkaš z našeho SFG, takže to bude velmi zajímavé. Tento duel podle mě aspiruje na nejatraktivnější zápas večera. Denis na sobě maká a je skvěle připravený, jsem zvědavý, co předvede proti Brožovi," přemýšlí poslední přemožitel Karlose Vémoly.

Letošní první zápas vyhlíží také Michal Konrád, který v loňském roce nastoupil k jedinému duelu, ve kterém hned v prvním duelu nestačil na Kanaďana Davida Moona. „Plán pro letošní sezonu je jasný - zápasit co nejvíc a udělat hezkou šnůru výher. Rád bych se vrátil taky na půdu Oktagonu. To se mělo stát už teď v Mnichově, ale bohužel to nevyšlo. Nechtěl jsem být bez zápasu, protože už jsem delší dobu v tréninku. Naštěstí se naskytla možnost zápasit na Fabriqu, a tak nemusím čekat až do dubna. Pak bych chtěl určitě mít zápas v Liberci a stihnout toho letos co nejvíc," přibližuje své plány zástupce lehké váhy, jenž se v sobotu utká s Magomedem Kadimagomedovem.

I na druhém galavečeru Fabriq MMA se představí slovenský talent Roman Paulus, který se chystá odčinit porážku z posledního duelu. „Loňský rok jsem bohužel zakončil porážkou, hned jsem se ale vrátil do tréninku a s týmem začal pilovat určité nedostatky. Ladili jsme různé detaily, pracovali na technice a celkově myslím, že jsem za tu dobu udělal dobrý posun a zlepšil se. Teď to jen přetavit do zápasu," věří si v souboji s Michalem Jančuškou.

Zapomenout se nesmí ani na talentovaného Petra Gabala. Ani jemu poslední měsíce zrovna moc nevyšly, a proto vyrazit za přípravou do Thajska. „V gymu jsem se potkal i s Khamzatem Chimaevem, i když jsme spolu přímo nespárovali. Bil jsem se ale se spoustou výborných Čečenců nebo i se šampionem ACA. Poměřil jsem síly se špičkou a zjistil, jak jsem na tom, to bylo určitě příjemné," říká Gabal, jenž si to rozdá s Cigánikem.