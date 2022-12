Vánoční svátky si konečně dopřeje nejúspěšnější český bojovník Jiří Procházka, který aktuálně léčí poraněné rameno, se kterým před necelými čtrnácti dny podstoupil operaci. „Vánoce určitě budou klidnější než v předchozích letech, kdy jsem skoro každého Silvestra trávil v Japonsku v organizaci Rizin. Užiju si s rodinou Vánoce a Silvestra. Trocha toho klidu. Můžu říct, že to poprvé v životě takhle ocením, než zase někam letět a jít do akce," přiznává.

„Štědrý den bude hlavně o pohodě a rodině. Co se týče stravy, tak tam určitě bude rybka, salát a tyhle tradiční věci. Nehodlám vybočovat, že nemůžu tohle nebo nechci. Jím prostě tak, jak uznám za vhodné," dodává bývalý šampion polotěžké váhy organizace UFC.

Kilogramům pochutin na stole bude čelit i Patrik Kincl. „Pití se mě netýká, ale kámen úrazu bude jídlo. Nemám v plánu to do sebe nějak extrémně tlačit, ale nebudu ani počítat kalorie jednotlivých druhů cukroví. Na Štědrý den máme vždy v gymu tradiční trénink, tak si dám o kolo nebo dvě navíc a Vánoce si pak užiji se vším všude," popisuje šampion střední váhy organizace Oktagon MMA.

Rodák z Hradce Králové má do konce roku od zápasení volno, na avizovanou odvetu s Karlosem Vémolou nedojde. A právě to může být pozvánkou k obžerství. Kincl se totiž v minulosti netajil tím, že je schopen spořádat i nenamazané cukroví. Jak to bylo letos? „Kdyby ten zápas byl zrušen teď, tak jsem doma zase vše vyluxoval, ale už je to delší čas a doma bylo jen těsto a zase takovej dobytek nejsem," usmívá se.

„Žena navíc byla domluvená, že kvůli dietě bude péct jinde. Tak mi to ani doma nevonělo. Když už to ale pak přivezla, tak jsem dostal jasnej vzkaz, ať se toho ani nedotýkám. Zkoušel jsem vyhrožovat i rozvodem, ale nepovolila," směje se třiatřicetiletý bojovník. „Bez lineckého cukroví nejsou žádné Vánoce! Na linecký jsem mamánek, takže jsem poslal manželku na školení ke své mámě, aby bylo přesně takové, jak má být," dodává.

Na váhu raději až po Vánocích

Na váhu raději nevleze, nechce si kazit vánoční pohodu. „Mně stačí se na jídlo jen podívat a mám kilo nahoře. Nechci si kazit pohodu, takže první vážení proběhne až tak po týdnu v režimu," doplňuje šampion.

Takový problém netrápí bývalého krále veltrové divize Davida Kozmu. „Já můžu jíst, co chci, klidně salát od rána do večera, ale stejně nepřiberu nic. Mám furt stejnou váhu. Akorát se trochu kazí postava, svaly zmizí a člověk je naopak oplácanější," popisuje možné následky.

Zápasníci a jejich nejoblíbenější cukroví Patrik Kincl Linecké David Kozma Kokosové přes strojek Andrej Kalašnik Kokosové kuličky Lucie Pudilová Vanilkové rohlíčky Jan Gottvald Vanilkové rohlíčky a marcipánové brambůrky Miroslav Brož Perníčky Michal Martínek Vosí hnízda Matěj Peňáz Vosí hnízda a perníčky

„Nebudu nijak prasit, samozřejmě si kapra se salátem dám. To mě nezabije. Rozhodně to ale nechci dělat tak, jak jsem to dělal třeba deset let zpátky. Pět dnů v kuse jsem nejedl nic jiného, než salát s kaprem. Pak mi z toho bylo špatně a byl jsem na prasknutí. Takhle už určitě ne, musím se trochu hýbat, trénovat a připravovat se na leden," uvědomuje si.

Kozma si rovněž užije závěr prosince bez zápasení, v příštím roce by to ale už tak být nemuselo. „Po Vánocích jsem zápas nikdy neměl, asi bych to ani nechtěl. Pokud se ale dostanu do finále gamechangeru, tak mě to asi čeká," myslí si.

Jídlo jako strašák

Opětovně bude trpět Matúš Juráček, kterého již 30. prosince čeká zápas. „Je to takové moje prokletí, protože už zhruba čtyři roky po sobě zápasím na konci roku. Jeden rok jsem zápasil v lednu, ale i tak jsem měl přes Vánoce dietu. Vlastně ani nevím, jaké je to se na Vánoce pořádně přejíst," přemýšlí Juráček.

„Moje letošní hostina bude taková, že kolem 18:00, kdy máme večeři, si zase dám Racia chlebíky bez soli a o čtyři hodiny později, po nadílce, lososa bez soli. Vánoce mám ale jinak rád. Člověk vidí rodinu pohromadě, pomodlím se a mám jeden den v přípravě volno a klid. O tom zkrátka jsou Vánoce. Cukroví a řízek s bramborovým salátem na mě počkají na Nový rok, u nás doma jsou na to už připravení, takže pohoda," doplňuje český bijec.

Zápasové povinnosti čekají i na talentovaného Matěje Peňáze, který rovněž půjde do akce 30. prosince, a dokonce kvůli boji musí Vánoce a s nimi spojené lahůdky vynechat. „Nadšenej z toho nejsem, ale říkám si, že si to dopřeju potom. Schovám si cukroví a podobně. Budu s rodinou, s přítelkyní jsme se dohodli, že tyhle Vánoce vynecháme a po Silvestru si uděláme nějakou společnou dovolenou," líčí Peňáz.

A co si šestadvacetiletý fighter tedy dopřeje na Štědrý den? „Vypadá to, že budu mít rybu. Nebude to kapr, ale nějaká ryba na vodě nebo smažená. Uvidíme podle váhy. Asi si k tomu dám zeleninu, co se dává do salátu. Akorát bez majónezy a všeho dalšího ochucení," pokračuje. „Jak ale skončí zápas, tak mám hned na všechno chuť. Přepadne mě hlad. Předpokládám, že si po zápase nachystám krabičky na hotel," směje se.

„Přes Vánoce je to těžké. Miluji jídlo, miluju dobré jídlo. I přesto, že mám po zápase, tak se dost hlídám. Nechci zase přibrat, loni jsem po KSW přibral na 105 kg. Teď se ale hlídám o dost víc, nechci prasit. Mohlo by to být dobré. Samozřejmě ale miluji Vánoce a všechny věci kolem. Je to těžké, člověk to má rád, nechce se úplně omezovat. Nežijeme pouze sportem," konstatuje Miroslav Brož, bojovník organizace RFA.

Někdo trpí, jiný si dopřává

Kdo si ale rozhodně dopřává, tak to je tréninkový parťák Jiřího Procházky Jan Gottvald. „Dopřeji si, na co mám zrovna chuť. Rohlíčky, makronky, rumové kuličky. Ze všeho nejvíc ale miluju vanilkové rohlíčky od mámy a marcipánové brambůrky od babičky. Zkrátka to neřeším. Miluju jídlo a neshazuji do váhy žádné extrémy, po této stránce jsem v klidu. Vše ale samozřejmě konzumuji v bio kvalitě, tak to mám i po zbytek roku. O svoje tělo se snažím maximálně pečovat," tvrdí chlapík, který je povoláním profesionální voják.