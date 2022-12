„Je to úžasné, vážím si toho a je mi ctí," líčil Procházka během slavnostního večera, jemuž kralovala zlatá snowboardistka Ester Ledecká. Jak se cítil ve vybrané společnosti? „Cením si sportovního ducha všech ostatních disciplín. Osobně ale znám díky Brnu jen Adama Ondru," poznamenal s úsměvem.

Zástupce MMA se umístil v první desítce pořadí tradiční ankety historicky vůbec poprvé. Přitom například kanadská legenda UFC Georges St-Pierre na sklonku předminulé dekády ovládla anketu ve své zemi třikrát za sebou a porazila i hvězdného Sidneyho Crosbyho. „Mám ty nejvyšší mety, ale to musí uznat ti, kdo to hodnotí. Na to je u nás o MMA ale bohužel stále malé povědomí," mrzí Procházku. „Já budu stále připomínat krásu MMA. Protože to není jen krev a pot, ale sakra krev a pot. V žádném jiném sportu nenajdete střet dvou bytostí na tak čisté úrovni," líčil.

Český bijec se měl po senzačním červnovém triumfu nad Gloverem Teixierou v Singapuru brazilskému bojovníkovi postavit zkraje prosince při obhajobě v Las Vegas. Během přípravy ve Spojených státech si ale při tréninku nešťastně poranil rameno, musel na operaci a titulového pásu se vzdal.

V jaké fázi rehabilitace se nachází? „Musím to ještě nechávat v klidu, ale od ledna naplno šlápnu do rehabilitace. Pravděpodobně odjedu do Států, kde dostanu díky UFC možnost využívat nejšpičkovější prostředky. Toho si moc vážím. Chci být v co nejkratší době zpět v plné síle a vzít si to, co mi právem patří. A věřím, že to bude mít u nás doma patřičný ohlas, aby náš sport mohl být ještě více oceněn," vzkázal soupeřům i hlasujícím v anketě.

Prvotní šok ze zrušeného zápasu už přemýšlivý borec vstřebal a situaci vnímá s pohledem sobě vlastním. „Když vám život dává citrony, tak dělejte citronádu. Nic víc, nic míň, Je to o přístupu. Buď se na to můžete dívat jako na katastrofu, nebo na příležitost. Mně to dalo příležitost si přes Vánoce hezky odpočinout a popřemýšlet o dalším cíli, který jsem si stanovil. Věděl jsem, že k mé další metě vede těžká cesta. A tohle zranění a čas beru jako stěžejní pro to, co bude nadcházet," poznamenal bez dalších podrobností.

