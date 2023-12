Co říkáte na to, že se Pirátovi povedlo proti Karlosovi něco podobného jako vám v roce 2019?

Velká gratulace Pirátovi. Už v rozhovoru před zápasem jsem říkal, že dávám velkou šanci tomu, že vyhraje. I když jsem nebyl při jeho přípravě, tak i přesto jsem věděl, že do toho dá všechno. Zápas s Karlosem byl pro něj velkou šancí, protože hodně lidí s ním chce zápasit, což se jemu samotnému teď povedlo. Bral to jako životní výzvu a zápas, dal do toho opravdu všechno. Viděli jsme, že vyhrál jednoznačně.

Krištofič přitom už před zápasem predikoval, že vyhraje KO v první kole. Kde se to v něm vzalo?

Nikdy jsem nepochyboval, že by se mu někdo měl dostat do hlavy. Věděl jsem, že je sebevědomý a má velmi dobře nastavenou hlavu, stejně jako na vážení. Před zápasem jsem byl za ním v šatně, byl dobře nastavený, nabral váhu a byl silný. Měl jsem takový názor, že pokud bude mít nízko těžiště, což jsme také viděli, protože ho Karlos nedokázal dát dolů, tak to nějak takhle dopadne.

Začalo se přitom hodně divoce. Vémola až netradičně dlouho zkoušel bojovat v postoji.

Byly tam nějaké halabala údery z obou stran. Karlos ho mohl trefit stejně jako Langera, ale prostě netrefil. Trefil to Pirát a vypnul ho… Ani na vteřinu jsem od začátku neviděl možnost, jak by Karlos mohl zvítězit. Před zápasem se mě ptali, co si o tomhle souboji myslím. Říkal jsem, že Karlos buď půjde do zápasu dravý a svou silnou stránku využije na sto procent, nebo udělá hodně chyb, což se také stalo. Pokračuje to od našeho zápasu. Chyby tu jsou, neposouvá se, ale naopak ustupuje.

Obrovské překvapení. Karlos Vémola inkasoval od Samuela Piráta Krištofiče tvrdé KO v prvním koleVideo : Sport.cz

Dokonce to vypadalo, že Pirát Vémolu dokázal vypnout ještě tvrději než vy. Dlouhou dobu byl v péči zdravotníků.

Vypnul ho tak, že o sobě nevěděl. Byl to nádherný knokaut. Mohli jsme vidět, že Pirát už v emocích do něj už nechtěl vletět, pohlídal si to. Uvědomil si to. Teď je to o tom, jak si to celé užije. A o tom tenhle sport je. Je teď jen na něm, jak to využije a jak s tím bude žít.

V čem mu takové vítězství může pomoct?

To záleží… Já i Vémola jsme v tomhle sportu něco dokázali, máme zlatý klíč. Hodně zápasníků by s námi chtělo zápasit, což je klíč k těmto dveřím. Někdo ten klíč získá a umí to využít. To se teď povedlo Pirátovi, a je teď pouze na něm, jestli s tím umí žít a dokáže to využít. Jedna věc, že udělal dobrou práci a vyhrál, ale co dál? Záleží na něm, co bude. Já ale znám Piráta, neztratí se. Je velmi šikovný, vidím v něm velkou budoucnost.

Co Vémolova porážka znamená pro vaši plánovanou odvetu, k níž dojde v červnu příštího roku?

Můžu říct, že je to pro mě trochu těžší situace, byť Vémola prohrál. Dostali jsme se do situace, o které Pirát mluvil na tiskové konferenci. Já jsem také před prvním zápasem s Vémolou měl za sebou porážku, nikdo mi nevěřil. Teď je situace stejná. Karlose teď každý člověk odepíše, já naopak budu favorit. Já si tohle v hlavě ale nepřipustím. Budu to brát stále tak zodpovědně, ze zápasu si vezmu to, co chci já. Kdybych to podcenil, tak Karlos má tu svou silnou stránku opravdu velmi dobrou. Nemůžu to dát do úvahy, přípravu musím přežít a udělat to stejné. Budu připravený na všechno. Tím, že Karlos prohrál, je pro mě těžší, než kdyby vyhrál.

Karlos je legenda, o to víc vítězství chutná, těší Piráta Krištofiče. Dřel jsem a věděl, že když budu dělat to, co při trénincích, budu úspěšnýVideo : Sport.cz

Nebojíte se, že k zápasu nemusí třeba vůbec dojít?

Vůbec ne. Když zápas mít nebudu, tak nebudu. Já si ale myslím jednu věc – tenhle zápas je podepsaný a každý ho chce vidět. I ti, co říkají, že ne. Pro mě to je obrovská výzva. Teď dostávám tlak na hlavu s tím, že jsem v zápase favorit, což ale nemůžu připustit. Nemůžu to podcenit. Jdu do toho s tím, že dřina se ukáže až v kleci. Kdybych to podcenil, tak je to špatně. Mám jasný cíl a cestu. Ale nebojím se, že zápas nebude. Tohle jsou bojové sporty. Stačí jedna trefa nebo špatný krok, a člověk prohraje. Pokud je to bojovník, tak se postaví a umí se z toho probrat. Viděli jsme Karlose ve špatných chvílích, ale dokázal se z toho zotavit a jít dál. Je to jedna z překážek, než se dostane k našemu cíli.

Jak taková porážka může Karlose před vaším duelem změnit?