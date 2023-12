Právě veřejné bodování může eliminovat nešvar, který se stává takřka po každém turnaji. Pod palbou kritiky jsou totiž bodoví rozhodčí, s jejichž výsledky nejsou někteří fanoušci či dokonce bojovníci spokojeni. „Myslím si, že to je přínos pro bodové rozhodčí. Lidi budu lépe vnímat výsledek, zvlášť u vyrovnaných zápasů,“ pochvaluje si změnu Pavel Touš, přední český MMA sudí.

Průlom na domácí scéně (v zahraničí nikoliv) tak eliminuje nejasnosti pro všechny přítomné. „Diváci po každém kole v televizi uvidí veřejné bodování, tedy grafiku, která jim ukáže, jak to viděli bodoví sudí. Uvidí, kdo dané kolo vyhrál. Bude to tak po každém kole, po třetím (v případě tříkolového duelu - pozn. red.) to ale samozřejmě zůstane překvapením až do vyhlášení,“ přibližuje samotný proces spoluzakladatel organizace Ondřej Novotný.

Potrápíme, zmlátíme, uškrtíme. Bude submise, popisuje Karlos Vémola, co v pražské O2 areně udělá s PirátemVideo : OKTAGON MMA

Ochuzeni pochopitelně nebudou ani přítomní lidé v místě konání akce. „Diváci to uvidí také přímo na prstenci v hale. Očekáváme od toho zábavu, určitý show prvek a to, že budou nějaké reakce nesouhlasu či nadšení. Pokud to bude po dvou kolech 1:1, tak bojovníci budou bojovat jinak, než když třeba jeden vyhrává 2:0,“ přemítá Novotný.

Jak to tedy bude přesněji fungovat po skončení jednotlivých kol? „Budou dva supervizoři a asistenti bodových, kteří budou výsledky nosit supervizorovi, který to naťuká do počítače a druhý supervizor to zapíše jako originál do výsledkové karty,“ popisuje Touš. „V půlce přestávky bychom už měli vědět výsledky daného kola,“ doplňuje Pavol Neruda, druhý ze zakladatelů.

Novotný však varuje, že mohou nastat chyby. „Je to dost složité. Upozorňuji na to, že se může někdo překliknout. Je to neoficiální. Samozřejmě, že se to budou snažit dělat všechno dobře, ale děláme to poprvé a není jednoduché dostat to všude graficky, jak si představujeme. Není to kde vyzkoušet, turnaj je něco jiného,“ upozorňuje. Veřejné bodování by mělo fungovat i na dalších turnajích. „Chtěli bychom, aby to bylo všude tam, kde je to technicky možné,“ říká.

Ukončím ho KO v prvním kole, předpovídá Samuel Pirát Krištofič před zápasem s Karlosem VémolouVideo : Sport.cz

Změnu si pochvaluje například i Karlos Vémola. „Doufám, že to nebudu potřebovat, ale určitě se mi to zamlouvá. Kdy jsem to potřeboval, tak to byl zápas s Kinclem, což už je bohužel za mnou. Doufám, že Piráta přejedu, aniž bych to potřeboval. Je to ale vítaná změna,“ hodnotí novinku na domácím MMA trhu legendární bojovník který na turnaji Oktagon 51 nastoupí proti slovenskému rivalovi Samuelu Krištofičovi.

Vrcholem páteční události bude finálová bitva milionového projektu s názvem Tipsport Gamechanger, kde si to o celkou výhru ve výši 300 tisíc eur (více než 7 milionů korun) rozdají Řek Andreas Michailidis a Srb Bojan Veličkovič. Do akce půjde také obávaný Daniel Škvor, novic v MMA Radek Roušal či po těhotenství navrátivší se Magdalena Šormová. Galavečer v pražské O2 areně startuje 29. prosince v 18:00. Sledovat jej můžete zakoupením PPV zde.