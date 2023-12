DIREKT: Varování pro nažhaveného Vémolu. Nemůže nic podcenit! Uvědomuje si expert

„Karlos je určitě favorit. A to i díky tomu, co ukázal Patrik Kincl, který poměrně snadno Piráta dostal na zem a kontroloval ho. Myslím, že Karlos je v tomhle ještě lepší. Na druhou stranu si Pirát z tohoto zápasu odnesl zkušenost a zapracoval na obraně. Určitě to není soupeř, kterého bych chtěl podceňovat,“ varuje bývalý zápasník Reinders po boku průvodce pořadu Direkt Patrika Skřížaly.

Elitní český kouč si je vědom kvalit slovenského bojovníka, který je znám i svými „nekalými“ praktikami, díky nimž se často dopouští faulů. „Pirát je ztělesnění bojovníka v tom, že využije jakékoli příležitosti, aby zápas vyhrál. Občas i v rámci faulů. Jsme na to připraveni, dá se to očekávat,“ usmívá se český kouč, který bude mít na turnaji hned tři svěřence – Magdalenu Šormovou, Daniela Škvora a právě Karlose Vémolu.

Nic jiného než vítězství u legendárního Terminátora nečeká. „Vím, že Pirát je držák, takže by část mě řekla, že to bude až na body… Když ale vidím Karlose na tréninku, tak jsem přesvědčený, že ho dokáže ukončit,“ ubezpečuje se 42letý Reinders, bývalý bijec organizací KSW či GCF.

„Do jisté míry chápu z pohledu rozhodčího, který viděl Jiřího vypnutého. Padal k zemi, soupeř šel na něj, ale on je známý tím, že v zápasech často dost inkasuje, přesto to ale dokáže otočit. V titulových zápasech by se to mělo nechat do definitivního konce,“ mrzí experta.