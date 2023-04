Souboj Vémoly s Matavaem měl přitom proběhnout v domluvené váze do 89 kilogramů. Den před vážením ale přicházely signály o tom, že rodák z Americké Samoy se do limitu nedokáže vejít, a po domluvě tak došlo k úpravě. Nová váha tedy činila 92 kilogramů.

A zatímco sedmatřicetiletý Terminátor si počínal ve velkém stylu a na váhovém pultíku se ukázalo 91,6 kg, o poznání hůř na tom byl jeho rival. Převážil hned o 3,3 kilogramů a nyní má dvě hodiny na to, aby se mu povedlo shodit do 92 kg. Zápas by ale měl proběhnout i v případě, že se mu to nepodaří. Vémola navíc vyfasuje část soupeřovy výplaty do kapsy.

„Karlos to bere tak i tak. Věděl o tom od včerejška. Díky tomu pošetřil stres při shazování. Přesto na tom na váze byl dobře," je rád promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. „Matavao teď má dvě hodiny na udělání váhy. Z toho, co má, by to mělo jít. Každopádně to smrdí neprofesionalitou, čtyřikrát za sebou je fakt hodně," uvědomuje si Novotný.

Jak bylo řečeno, pro Matavaa se nejednalo o první problém s váhou. Naposledy tomu tak bylo v prosinci na turnaji v Ostravě, kde dokonce převážil o 5 kilogramů. „Přijel hodně těžký. Stěžoval si, že přiletěl o den později. Je to ale už moc. Dokonce jsme mu to dali i do smlouvy. Když se ale s někým nedá domluvit, tak se nedá nic dělat," mrzí spoluzakladatele největší tuzemské organizace.

Vémola by s větší soupeřovou váhou neměl mít problém. „Pro něj je ten zápas o testu, nikoliv o penězích, které dostane za Matavaa. Matavao je zkrátka Matavao a asi ho vidíme naposledy," připouští Novotný fakt, že se pro zkušeného bojovníka dost možná jedná o poslední zápas v organizaci.

