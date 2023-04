K nezastavení. Smečka bojovníků míří do klece. Zbydou hlasivky na Vémolův návrat?

Bude mít znovu hodně napilno. Jeden z nejlepších českých MMA trenérů André Reinders bude na blížícím se turnaji Oktagon 41 v Liberci takřka k nezastavení. Do bojů povede hned pětici svých svěřenců a bude mít co dělat, aby mu nejen hlasivky vystačily na poslední zápas. „Musí se to zvládnout. Horší je, když někdo prohraje, a hned po něm jde další. Musím potlačit negativní emoce,“ popisuje bývalý bojovník, který bude mít u premiéry organizace Oktagon MMA na severu Čech ve hře Karlose Vémolu, Daniela Škvora, Robina Fošuma, Petera Gabala a Jana Malacha.

Trenér se nezastaví, pět zápasníků na jednom galavečeru. Dojde na výzvu Reinders MMA vs. zbytek světa? Video : Sport.cz

Článek Prožívá s nimi přípravu, poté jim dává rady i zpoza klece na jednotlivých turnajích. Kouč Reinders bude muset být ve střehu i v Liberci, kam požene pětici zápasníků. „Málem jsem jich měl 7, nakonec jsme dva přesunuli do Bratislavy. Těch 5 je trochu u nás standard. Většinou na každém Oktagonu máme 3-5 bojovníků. Máme super tým, navzájem si pomáháme," je rád dvaačtyřicetiletý trenér. „S kluky trávím každý den, dokážu se na ně naladit. Občas je těžké, když někdo prohraje, a hned po něm jde další. Musím potlačit negativní emoci a být optimistický v dalším zápase. Mentálně jsem s nimi naladěný na stejnou vlnu," pokračuje bývalý zápasník, který jako první požene ke kleci Gabala a dále postupně Fošuma, Malacha, Škvora a Vémolu. Karlos Vémola? Důležité je, aby držel pohromadě. Mentálně je úplně jinde než ostatní, říká André ReindersVideo : Sport.cz Léta praxe ho naučila mnohé. Bojovníkům proto dává instrukce ještě před samotnými duely. „Vždycky jim dopředu řekni, co chci, aby dělali. Nějaké rozcvičení probíhá i dohromady. Kluci si navíc pomáhají navzájem, vycházejí si vstříc," popisuje Reinders, jenž komunikuje i se samotnou organizací Oktagon MMA. „Snažím se s Ondrou Novotným domluvit, aby mi zápasy rozdělil. Když už se stane, že jsou dva za sebou, tak musím instrukce rozdat předem." Pořádně zabrat dostávají také hlasivky. „Pamatuji si na jeden turnaj, kdy jsem měl také pět zápasů a snad všechny byly až na body. Tři dny potom jsem nemluvil. Měl jsem vyřvané hlasivky. Jsou tam i emoce, prožívám to s nimi," vzpomíná s úsměvem. „Oni mají své výzvy v kleci, já je mám zas mimo klec." Každý zápasník je jiný, ke každému se obvykle přistupuje jinak. „Jsou tu introverti, nebo lidi, co kolem sebe potřebují partu. Žádné speciální požadavky tu ale nejsou. Je to o nastavení do zápasu. Spoustu věcí máme společných," vysvětluje Reinders. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený André Reinders (@andre.reinders) Na oslavy většinou nezbývá moc sil, turnaje totiž končí po půlnoci. „Kluci jsou většinou po zápase unavení, žádné velké oslavy nejsou. Dáme si jedno dvě piva, jinak na to není moc sil," konstatuje dvaačtyřicetiletý rodák z Brandýsa nad Labem, který rovněž trval na tom, aby si Vémola před květnovým duelem s Kinclem střihl ještě jeden zápas. „Kincl je skvělý bojovník a bude to těžký soupeř," ví Reinders. „U Karlose je důležité, aby byl zdravotně v pořádku, což je. Je to jednodušší práce v tom, že se pilují jen detaily. Mentálně je úplně někde jinde než většina bojovníků. A v tom je jeho největší síla," hodnotí Vémolu, který se do klece vrací po dlouhých devíti měsících. MMA Troufalá výzva pro českého tvrďáka: Na tohle nepřistoupím! Po těžkém pádu jde do další řežby