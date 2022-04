Poprvé se spolu utkali v roce 2017, nyní se diváci dočkají odvetného zápasu. Růžový panter sice před pěti lety Petru Knížeti podlehl, od té doby ale ušel obrovský kus cesty. „První zápas s Monstrem byl pro mě můj největší trénink, co se týče hlavy. Tohle mě hodně posunulo, od té doby jsem v hlavě úplně v pohodě," vysvětlil Kozma.

Souboj generací. I tak by se dal nazvat zápas mezi devětadvacetiletým Kozmou a čtyřiačtyřicetiletým Knížetem. Bude se tentokráte radovat mladší zápasník? „Nikdy jsem neměl staršího soupeře. To se jen tak nevidí, že by někdo zápasil ve 44 letech, a ještě na takové úrovni," smekl rodák z Karviné.