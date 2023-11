Fotogalerie +1

Pro jednatřicetiletého samuraje se bude jednat o návrat do klece téměř po roce a půl. Naposledy se v bojišti ukázal loni v červnu, kdy v Singapuru dosáhl na královské žezlo polotěžké váhy. V úchvatné pětikolové bitvě tehdy zdolal brazilského veterána Glovera Teixeiru 28 vteřin před koncem zápasu. Teď na Procházku čeká brazilské pokračování, leč v jiné podobě.

„Pro zápas s Alexem jsem musel svůj styl trochu změnit, zvlášť po mém posledním souboji s Gloverem. Bylo tam hodně chyb, které jsem musel změnit,“ popisuje bývalý šampion divize do 93 kg, jenž má v trenérském týmu dva nové členy. Kondičního kouče Filipa Lukeše a trenéra grapplingu Jana Stacha. Tato dvojice u klece doplní tradiční Procházkovy parťáky Jaroslava Hovězáka a Martina Karaivanova.

Vážné zranění ramena je minulostí, Procházka je vybroušen na maximální detaily. „Stále se cítím jako šampion, ale lidem musím připomenout, kdo opravdu jsem,“ říká uvědoměle vousatý bijec, jenž má v souvislosti se zraněním za sebou i chirurgický zákrok. „Celý ten rok byl pro mě velká výzva, každý den. Opravdu jsem si to užil, někdy to bylo opravdu těžké, ale to je život. Momentálně se cítím skvěle, všechno je připraveno,“ povídá.

Je připraven předvést stoprocentní výkon. „Pro mě to není jen o dokonalosti, ale o tom vydat ze sebe maximum. Chci jako pokaždé ukázat svůj nejlepší výkon. Teď jsem měl více než rok přemýšlení o svém stylu, výkonu v kleci a o tom, co chci a nechci dělat. Teď už tam jen půjdu pro vítězství,“ věří si ostřílený český samuraj.

A zatímco jeho poslední sok byl elitní zemař, nyní na druhé straně klece bude stát ostřílený postojář Pereira, jenž má za sebou mimořádně vydařenou štaci v prestižní kickboxerské organizaci Glory (dvojnásobný šampion) a rovněž po přechodu do UFC usedl na šampionský trůn střední divize. „Musím tam nechat všechno. Alex je soupeř na nejvyšší úrovni, jsem na to připraven,“ věří si rodák z malé vesnice u Brna. Znovuzískáním titulu by chtěl dobýt New York. „Je to čest být tady.“

„Jiří je hodně těžký a agresivní soupeř, skutečný válečník, který mi vlévá krev do žil. Jsem díky tomu nabuzený. Má na svém kontě řadu ukončení KO,“ líčí 36letý Pereira. „Na druhou stranu se také snažím být agresivní, mám své zbraně a chci mít zápas pod kontrolou po celou dobu. Bude to velmi speciální zápas pro všechny fanoušky, kteří jsou na to už nažhaveni,“ uvědomuje si tíhu okamžiku potetovaný bojovník, jenž má na dosah „zlatý“ hattrick v podobě třech triumfů v slavné aréně Madison Square Garden.

Pro Procházku hrají podstatně větší zkušenosti ve světě MMA. V profesionální kleci svede 34. zápas, naopak jeho rival zatím bojoval „pouze“ desetkrát. „Když jsem začal s MMA, bylo v mojí hlavě a v mých vizualizacích, že bych mohl ovládnout UFC. Chci poděkovat všem fanouškům z České republiky, speciálně mému týmu a všem lidem, kteří stojí za mnou. Jdeme pro to! Vítězství!“ zvolal oblíbenec fanoušků.

K duelu mezi Procházkou a Pereirou dojde 12. listopadu zhruba v 6:00 SEČ. Galavečer živě vysílá i stanice Premier Sport. Utkání můžete sledovat i v online reportáži na webu Sport.cz.