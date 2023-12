Před duelem mu většina fanoušků a odborníků moc šancí nedávala, přesto se oblíbený Slovák postaral o dokonalé překvápko. Krištofičovi se navíc během 108vteřinového boje podařilo naprosto vymazat Vémolovu taktiku v podobě bitvy na zemi, místo toho sám rozhodl v postojové přestřelce, v níž pěstmi narazil do brady natolik přesně, že Terminátor bezvládně ulehl na podlahu klece.

„Je to takové to zadostiučinění, že jsem to po dvou prohrách nevzdal, i když jsem měl chuť. Především po duelu s Bryczekem jsem byl demotivovaný, prvních pár dnů jsem měl až deprese. Teď jsem samozřejmě šťastný, ale trochu mě mrzí, že Vlastík (Čepo) neuspěl v titulovém zápase. Ale věřím, že to ještě přijde a bude úspěšnější,“ rozebíral Krištofič po duelu.

Dosáhl tak na 17. profesionální vítězství, skalp historicky prvního Čecha v UFC se navíc nesmazatelně zapíše do historie domácích bojů v kleci. „Vítězství chutná sladce, stejně tak jako každé jiné vítězství. Ale tím, že Karlos je legenda MMA scény na Česku a Slovensku, tak chutná o to víc,“ rozplývá se slovenský bojovník.

Dokonale mu tak vyšla předzápasová predikce, v níž poukazoval na triumf KO v první pětiminutovce. „S týmem jsme si udělali dost podrobnou analýzu, připravovali jsme se na to deset týdnů. Když člověk dělá něco s přesvědčením, tak o sobě nemůže pochybovat, že to nevyjde. Někdy do toho může dát všechno, ale život či sport to zařídí jinak. I tak musíš jít s důvěrou a přesvědčením, že jsem to dělal a mám to natrénované,“ líčí Krištofič.

Byť pociťoval předzápasovou nervozitu, přesto se rychle hodil do normálu. „Chlapcům jsem před zápasem říkal, že už mě začíná chytat nervozita, klasicky jsem chodil na záchod. Stabilizovalo se to. Řekl jsem si, že to dělám proto, že to miluji. Není důvod si říkat, že něco nevyjde. Věděl jsem, že pokud to budu dělat tak, jako na tréninku, tak musím být úspěšný. Sám sebe jsem přesvědčil, že to tak bude,“ vrací se v čase.

Dokonalým způsobem tak napodobil KO svého trenéra Attily Végha, který Vémolu poslal na zem v roce 2019. Krištofič to však zvládl o 19 vteřin dřív. „Jejich společný odvetný zápas by se organizaci lépe promoval, kdyby dnes zvítězil Karlos. Já jsem ale rád bad boy, rád jsem jim to trochu ztížil,“ má radost Krištofič.

A co by to bylo za výhru, kdyby poté nepřišla oslava. „Pirát“ tak upustí od svých zvyků. „Jsem dost velký abstinent, vůbec nepiju alkohol. Ale dnes jsem nakloněný, že se nechám kluky přesvědčit a nějaké to pivečko si do města půjdu dát. Nevím, jak je to možné, že se mi to dostalo do hlavy, asi je tam něco špatně,“ říká s úsměvem.