A právě účast slovenského velikána Végha by mohla znamenat definitivní rozlousknutí termínu odvetného Zápasu století proti Karlosu Vémolovi. V plánu byl nejprve letošní prosinec, nakonec vše spěje k příštímu létu, kde se i podle vyjádření byznys šéfa Oktagonu Petra Filipce uskuteční vysněný galavečer na fotbalovém pažitu. „Budeme pořádat turnaj na fotbalovém stadionu v Edenu,“ potvrdil pro Seznam Zprávy. Jednat by se mělo o červnový turnaj s návštěvností do 25 tisíc lidí, vévodit by tomu mohl právě střet Vémoly s Véghem.