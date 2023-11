Spor mezi oběma aktéry v poslední době trochu vychladl, byť to v minulosti bylo hodně perné. I proto byl v roce 2021 rovněž na prosincový galavečer domluven jejich vzájemný střet o titul střední divize, který měl rostoucí spor jednou provždy utnout. Nestalo se. Terminátor dostal od lékařů zdravotní stopku, stranou muselo jít i trénování, které tak oba aktéry budoucího duelu na dlouhé měsíce hodilo na vedlejší koleje. Nyní se cesty opět spojí a s ubývajícím časem do zápasu se dá očekávat gradující atmosféra.

Jak náročný vyjednávací proces to ve finále byl?

Trvalo nám to čtyři roky, možná pět. (smích) Když to vezmu historicky, tak to byl nakonec jeden z nejnáročnějších zápasů. Jinak to vlastně ani brát nemůžu, byl to jeden z nejzajímavějších zápasů, které jsme chtěli vidět, a nakonec se k němu dostaneme po pětileté nevraživosti.

Pomohl vám ve výběru vhodného soupeře i Karlosův příspěvek na sociálních sítích, kde označil tři potenciální jména do O2 areny? Samuela „Piráta“ Krištofiče, Stephana Puetze a Michala Materlu.

Bylo by naivní si myslet, že to nevíme a nemluvíme o tom. Shodou okolností jsem byl na té fotce, kde je označoval. A jestli Karlos něco umí, tak bezpochyby promovat sám sebe i své zápasy. Někdy to dělá tak, že naštve promotéra, někdy zase naopak, to je prostě Karlos. Divoká řeka, které se občas pokusíš dát koryto, do kterého se může rozlévat. O to větší zábava to je.

Karlosovo strhující tempo pokračuje, pátý zápas během deseti měsíců. Neskutečné, viďte?

Je to divoch. V květnu měl pětikolový zápas s Kinclem, poté těžkou přípravu na pětikolový fight s Langerem. Ještě předtím měl velké zranění, které bylo na hraně „smrti“. Je to šílené, ten kluk se nezastaví, a když ano, tak je to pro něj spíš špatně. Je neuvěřitelné, jakou má energii.

Chápu správně, že by Karlos tentokráte neměl figurovat v závěrečných dvou duelech? Ani si nevybavuji, kdy naposledy se mu to na domácím území povedlo.

Jestli se nepletu, tak to bylo na prvním turnaji Oktagonu v Ostravě, kde byl hlavní zápas na prelims, maximálně první na hlavní kartě (Oktagon 11 – Karlos Vémola proti Pawlu Brandysovi zavíral kartu prelims – pozn. red.). V Americe ale často používají termín „People’s main event“, což je hlavní zápas fanoušků. A to ti dva, když budou chtít, dokážou udělat. Pro mnoho fanoušků to tak může být, protože zápas s Karlosem je pro každého stále strašně moc.

Zápas proběhne v domluvené váze do 88,5 kg. Je to výhoda pro Karlose, že nemusí tolik shazovat oproti Pirátovi, který byl v poslední době zvyklý nastupovat ve střední divizi?

Pirát byl vždycky obrovský velter, a vůbec ne malá 84. Jak výškově a váhově od sebe nejsou vůbec daleko, proto to dává a vždycky dávalo smysl. Řekl bych, že Pirát je vyšší o pár centimetrů, a s váhou určitě také nebude pozadu. Není tam výhoda na jedné, či druhé straně.

Není to pro Krištofiče po dvou porážkách v řadě příliš velké sousto?

Řeknu to takhle: jde o to, jakou máš mentalitu. Pirát má a vždycky měl mentalitu vítěze a toho, kdo se vidí jako alfa samec. Je to někdo, kdo alespoň veřejně nad sebou nijak nepochybuje. A když se podíváme, s kým prohrál, tak vidíme, že si pořád může věřit. Prohrál velmi rychle s Bryczekem, který byl v životní formě. Ten, když trefí, tak to může být konec. Předtím prohrál s Lohorém a Kinclem na body, kde to byl atraktivní zápas a v pátém kole to vypadalo všelijak. Samozřejmě to není to, co by chtěl, ale zároveň to není žádné ostudné vysvědčení. Sám ví, že pokud půjde do zápasu s Karlosem, tak to jsou přesně ty fighty, které miluje. Uvědomuje si a chápe, že když ho porazí a zavře mu hubu, jak on už sám hrozně dlouho říká, tak je zpátky na koni a všechny prohry se mažou. Co mě zajímalo, když jsem s ním mluvil, tak to byla jeho motivace. A co mi odpověděl, mi dalo jasný důvod ten zápas udělat. Nechtěl jsem dělat zápas, u kterého si někdo půjde pro peníze nebo takové to „super, ale bůhví, jak to dopadne“. Já chci zápas, kde se ti dva opravdu nemají rádi a chtějí jeden druhému, jak říká Pirát, zneuctít tělo. (smích)

Zřejmě by to byla pro Piráta největší výhra kariéry, souhlasíte?

Tak určitě, nemusíme si nic říkat. Když porazíš Vémolu, tak jsi král. Podívejme se na Attilu.

Do O2 areny se po souboji Patrika Kincla s Vlastem Čepem řítí další velký česko-slovenský zápas. Jste rádi?

Nakonec je všechno zlé pro něco dobré. Dostaneme dva fantastické zápasy v jeden večer. Česko-slovenských zápasů totiž s přílivem kvalitních zahraničních bojovníků ubývá a vidět souboje Vémola vs. Pirát a Kincl vs. Čepo je úplně neuvěřitelný dárek, který jsme si dali, ti, co máme rádi sport, hecovačku, česko-slovenské téma a MMA jako takové. Co víc bych si teď asi mohl přát.

Vyrovnané by to mohlo být i v hledišti, neboť všichni mají poměrně početné zástupy fanoušků.

Víme, že slovenští fanoušci strašně rádi jezdí do O2 areny, zažili jsme to hodněkrát. Když vezmu věci mimo MMA, tak například koncert Rytmuse, kde bylo 70 % Slováků. A když se spojí Vlasto s Pirátem, což jsou dobří kamarádi, tak si myslím, že je to silné kombo. Do toho samozřejmě Attila, který minimálně Pirátovi půjde do rohu. Je to silná trojkoalice a každého správného fanouška, nejen na Slovensku, ale i v Čechách, zvedne ze sedadla a přivede ho do O2 areny. Po Ostravě je to další večer, kde chceš být. Je to úplně jiná příchuť, ale zároveň fantastická věc.

Na sociálních sítích píšete „Karlos Vémola naposledy v O2 areně“. Skutečně to tak bude?

Víme, jak to je, nikdy neříkej nikdy, ale teď to tak je. Řekl, že jdeme do finále, tak to bereme jako jeden z rozlučkových zápasů. Začalo to už na Štvanici, pokračovalo v Bratislavě, kde za Oktagon startoval poprvé a s největší pravděpodobností určitě naposledy. Povedlo se mu to tam nadmíru. (smích) A jelikož známe kalendář na rok 2024, tak je to skutečně naposledy v O2 areně.

Padlo jméno i Poláka Materly, který byl dlouhou dobu zraněn, ale 16. prosince bude mít titulový zápas v KSW. Byl v jednání?

Ve hře nebyl. Věděl jsem, že ten zápas bude mít, proto jsem o něm nemluvil. Karlos to podle mě také trochu věděl, je to ale starej provokatér a má rád otevřené všechny dveře.

V komentářích se o slovo hlásil i Viktor Pešta, který, byť má smlouvu v KSW, rád by se s Vémolou poměřil. Jaká je vaše reakce?