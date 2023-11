Dlouhou dobu to přitom skutečně vypadalo, že by trilogie mohla klapnout. Menší náznaky dokonce přišly z úst promotérů organizace, jenomže závěrečný sprint se nepovedl. Rozdílné názory panovaly ve finančních představách pro šampiona Kincla, což pro Sport.cz okomentoval i spoluzakladatel organizace Ondřej Novotný.

„Patrik jasně řekl, že do zápasu s Karlosem půjde, a vše jsme na to přichystali. Poté nejprve veřejně řekl, že si to potřebuje nechat zaplatit. Počítal jsem s tím, že se můžeme bavit i mimo podepsanou smlouvu, ale když jsme si o tom společně povídali, tak řekl věci, které jsou jednak mimo smlouvu a rovněž se nedají, co se týče jeho požadavků, přijmout.“

Proč jste se nakonec rozhodl pro duel s Vlastem Čepem?

V byznysu to takhle občas chodí. Nedomluvili jsme se na podmínkách s Karlem a Ondrou Novotným. Tím pádem došlo na Vlasta.

Podle Oktagonu jste nejprve na trilogii s Vémolou kývl, poté jste obrátil. Bylo to skutečně tak?

Oukej, můžu říct svou verzi…První, co jsme řešili, tak mě zajímalo, zda Karel vůbec udělá váhu. Chtěl jsem si to zjistit a dál jsme neřešili žádné další podmínky. Ondra to možná pochopil tak, že na tom jsme domluvení, já naopak pochopil, že na tom domluvení nejsme. Když jsme se konečně spojili podruhé, tak jsem mu řekl, jaké chci podmínky. Teď jsem četl vyjádření, že jsem si měl říct o nesmysl, ale z mé strany jsem si řekl o to, co jsem si zasloužil. Chtěl jsem stejné peníze, jako měl Karel za zápas se mnou. To je celé. Myslím, že je to naprosto fér, ale nedomluvili jsme se na tom.

Jste rozčarovaný z toho, že byste měl být viníkem, proč k trilogii nedojde, právě vy?

Je to pro mě takové nepochopitelné a samozřejmě, že mi to vadí. Jsem zaměstnanec a hodili to na mě. Mohli jsme otevřít karty, domluvit se normálně, nebo stačilo říct, že jsme se nedomluvili. Tak to funguje v každém byznysu. Buď se domluvíte, nebo ne. Nevím, proč bych za všechno mohl já. Chtěl jsem čistě jenom peníze, které si myslím, že si zasloužím. Odveta s Attilou taky určitě nebude podle kontraktových peněz a já jsem chtěl stejnou výplatu, jako měl Karel za naši odvetu.

Jste zklamaný, že to nakonec nedopadlo?

Ne, vůbec ne. Pro mě je důležité, že budu mít zápas. Naopak se těším na přípravu, je to něco jiného. Tady bych jen navázal na něco, co jsem měl poslední dva roky. Bylo by to furt dokola a hlava by z toho byla unavený. Vím, že nemusím řešit ty nesmysly, co minulý rok. Trashtalk a věci, které byly až za hranou.

Co jste říkal na Vémolovu okamžitou reakci o tom, že jste si měl vybrat jednodušší cestu?

Jeho řeči neberu vážně. Navíc je to soudně usvědčený lhář, což za chvíli asi taky můžu zveřejnit. Čekal jsem z jeho strany nějaké věci. Ale jak říkám, první kontakt byl ten, zda udělá váhu, abych měl zápas. Nechci zápasit jednou ročně, bylo to pro mě důležité. Ondra se mě i ptal, kolik jsem schopný přijmout, když Karel převáží. Pak už jsme se nedomluvili na podmínkách. Mezitím jsem zjistil, že Karel po všech stranách vypráví, že je to domluvené a má to snad i podepsané. Z mé strany to ale tak určitě nebylo.

Tím, že budete mít zápas s Čepem, je pro vás trilogie s Vémolou definitivně uzavřena?

Já jsem ten příběh uzavřel a myslel jsem si, že je uzavřenej. Přišlo to po Karlově vítězném zápase proti Pavolu Langerovi, kde mě vyzýval a zase se to nějak vrátilo do hry. Já jsem po žádné trilogii nevolal, Karel i prohlašoval, že do 84 hubnout nebude. Nevím…

Co vám na vaše rozhodnutí řekla manželka? Přikláněla se také spíše pro Čepa?

Byla pro trilogii, protože ví, že mi doma vadilo, že jsem to neukončil před limitem. Přála mi třešničku na dortu, ale zároveň když jsem se o tom bavili víc, tak pochopila, proč jsem si stanovil tuhle hladinu. Budou Vánoce a dva měsíce poslouchat ty negativní věci mě prostě nebaví. Věřím, že s Vlastem to bude na profesionální sportovní úrovni a lidem a Oktagonu ukážeme, že zápas jde vypromovat i po sportovní stránce, a ne ve stylu Clash of the Stars. Chci mít klid na přípravu a během Vánoc neřešit nesmysly, jako minulý rok.

Jaká byla naopak reakce trenérů?

Nejen trenéři, ale i blízké okolí, kam chodím pro rady, mi tohle víceméně řekli. Buď za to budou adekvátní podmínky, přičemž jsem jím řekl svou vizi, s čímž naprosto souhlasili, a když ne, tak se půjde cestou Vlasto Čepa.

Soupeře tedy na prosincovou O2 arenu máte oficiálně potvrzeného. Jak náročné sousto to bude?

To uvidíme až na místě. Zatím je to super náboj do přípravy, stylově zase někdo úplně jiný. S Karlem by mě to nudilo, s tím odložením by to byly zhruba dva roky, kdy bych se připravoval na stejného soupeře. Teď je to něco úplně jiného. Ostrý postojář, byť žebříčkově dost za mnou, ale myslím, že v rukách má takové granáty, že stačí jedna chyba a může být po srandě.

Co plánujete dál?